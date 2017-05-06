البنَّا: إطلاق مبادرة "فضل الشهيد" على المحطات البحثية للمراكز الزراعية

كتب - أحمد مسعد:

أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية الدور الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء، خاصة فيما يتعلق بإجراء الدراسات المرتبطة بالمناطق الصحراوية التي تخدم خطط التنمية بالصحاري ومناطق الاستصلاح، باعتباره هو ومركز البحوث الزراعية جناحي الوزارة للبحث العلمي التطبيقي في مصر.

وقال وزير الزراعة - خلال رئاسته الاجتماع الـ77 لمجلس إدارة مركز بحوث الصحراء - إن مركزي البحوث الزراعية والصحراء، لهما دور هام في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في كافة أنحاء مصر، بما يساهم بطبيعة الحال في تحقيق الأمن الغذائي للمصريين.

ووافق مجلس الإدارة على مبادرة "فضل الشهيد" لإطلاق أسماء شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة على قاعات التدريب بالمقر الرئيسي للمركز ومحطاته البحثية المختلفة في صحاري مصر، فى محاولة لزيادة الالتحام الوطني بين العاملين خاصة الشباب، وتعظيما لدور المؤسسات البحثية لدعم الانتماء للوطن وإحياء ذكرى الشهداء، والتي تعد السابقة الأولى من نوعها بالنسبة للمراكز البحثية المصرية.

من جانبه، قال الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء إنه تم خلال اجتماع مجلس الإدارة اعتماد ترقيات الأساتذة المساعدين والباحثين، والذين بلغ عددهم 17 أستاذا وأستاذا مساعدا وباحثا، وذلك حرصا على مصالح العاملين بالمركز، وتأهيل كوادر شابة جديدة قادرة على تحمل المسئوليات الفترة المقبلة.​