مدبولي: بدء تنفيذ 416 عمارة بمشروع الإسكان في مدينة 15 مايو خلال أيام

كتبت- ندى الخولي:

أعلن مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تنفيذ 416 عمارة بالإسكان الاجتماعي، بمساحة 500 فدان، في مدينة 15 مايو خلال أيام.

وقال الوزير في بيان اليوم السبت، إنه يجري حاليا تنفيذ الطريق الشرقي للمدينة، وهو الطريق المؤدي للموقع الذي سيتم به تنفيذ العمارات، موضحاً أن تنفيذ الطريق يسير بمعدلات عالية جداً، وقد تخطت نسبة التنفيذ النسب المستهدفة.

وقالت تمام جرجس، رئيسة جهاز تنمية مدينة 15 مايو: الطريق الشرقي للمدينة الذي يجري تنفيذه بطول 1600 م، وبعرض 32 م، بتكلفة 25 مليون جنيه، ووصلت كمية الأحجار المقتطعة من الجبال لشق الطريق 4 ملايين م3، والمدة المقررة للانتهاء من تنفيذه 4 أشهر.

وأضافت: بلغت نسبة التنفيذ 53%، بينما كانت النسبة المستهدفة في هذا الوقت 35%، ويعمل في تنفيذ الطريق 28 حفاراً، و6 بلدوزارات، و6 لوادر، إضافة إلى 20 سيارة لنقل ناتج الحفر، مشيرة إلى أن المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، قام بزيارة تفقدية لمتابعة سير العمل بالطريق الشرقي للمدينة، والإسكان اﻻجتماعي، الذي انتهى تنفيذه، وبدأ التسليم به، حيث تصادف وجود بعض الأسر الذين تم التخصيص لهم بوحدات الإسكان بالمدينة، والذين أشادوا بجودة تنفيذ المشروع.​