بالصور.. "النوم" أحدث طرق "التخسيس"

كتب - هشام عواض:

تختلف طرق التخسيس ما بين اتباع أنظمة غذائية معينة أو في التمارين المختلفة، لكن هناك صيحة جديدة للتخسيس، ظهرت في بريطانيا، وهي عن طريق "النوم".

وتعد هذه الطريقة الجديدة التي تقدمها صالات "ديفيد لويد" للألعاب الرياضية في بريطانيا، طريقة جديدة للذين يريدون انقاص أوزانهم وأيضًا لا يحبون القيام بالتمارين الرياضية المرهقة لهم، بحسب صحيفة "birmingham mail" البريطانية.

وعندما يذهب المشاركون لصالة الألعاب الرياضية لن يجدوا دراجات أو أجهزة المشي أوالأوزان الحديدية أو غيرها، بل فقط أسرّة، يقوم المشاركون بالنوم عليها لمدة 45 دقيقة، خلال فترة القيلولة، في تمرين أطلقت عليه الصالة "Napercise".

وتقوم فكرة التخسيس الغريبة هذه على النوم مع سماع الموسيقى التي تبعث على الشخص الاسترخاء، مما تساعد في تحسين آداء المخ ومن ثم يحفز الجسم على حرق السعرات الحرارية.

وقال مسئول في صالات "ديفيد لويد"، " إننا نبحث دائمًا عن طرق جديدة ومبتكرة للتخسيس، وتوصلنا لهذه الطريقة مؤخرًا وأثبتت فاعليتها".

وأضاف المسئول، "في البداية كان الأمر غريبًا على المشاركين، لكن مع الوقت انسجموا في تمارين "Napercise"، ونجحت ولهذا سنعمم الفكرة في جميع فروع صالاتنا في بريطانيا".