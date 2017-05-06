منع الصحفيين من تغطية جلسات المحكمة الدستورية

كتب – محمود السعيد:

منعت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، الصحفيين من الدخول لتغطية جلسات المحكمة، التي تنظر عددًا من القضايا الهامة.

وأخطر الأمن الصحفيين بهذا القرار المفاجئ دون إبداء أسباب، رغم الطبيعة العلنية لجلسات المحكمة، والسماح لممثلي وسائل الإعلام بدخول الجلسات في المعتاد.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة بجلسة اليوم عددًا من الأحكام الهامة أبرزها دعوى بطلان قانون التظاهر، والطعن على عدم دستورية مواد بقانون الإيجار القديم، وتستمع كذلك لمرافعة الدفاع في الطعن بعدم دستورية قانون تحصين عقود الدولة من الطعن عليها.