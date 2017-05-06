جنازات «الأدوار الثانية».. 18 فنانًا لم يحضر عزاءهم أحد

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دائمًا ما تكون الأحداث الحزينة برهانًا على الصداقة والود، ورغم الأضواء وحلقات الأصدقاء التي تحيط بالفنانين؛ فإنها قد تختفي تمامًا بعد وفاتهم، وبسبب المسافات البعيدة أو الانشغال بالعمل أو غيرها من الظروف، قد يغفل الكثير من الفنانين حضور جنازات زملائهم بالوسط الفني.

ونستعرض فيما يلي مجموعة من الفنانين الذين خلت جنازاتهم تمامًا من نجوم الفن أو شهدت غياب للكثيرين..

1- مظهر أبو النجا

وسط غياب ملحوظ لنجوم الفن، شيعت جنازة الفنان "مظهر أبو النجا" بعد رحيله في 1 مايو الماضى عن عمر ناهز 76 عامًا، وشيعت الجنازة من قرية أبو فودة بمركز شربين في محافظة الدقهلية.

2- فاروق الرشيدي

مثلما عاش الفنان فاروق الرشيدي حياة هادئة، رحل في 11 فبراير الماضي في صمت عن عمر ناهز 75 عامًا، حيث شيعت جنازته من مسجد السيدة نفسية، وشهدت الجنازة حضورًا واضحًا لأصدقائه بالوسط الفني، ولم يظهر سوى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان شريف خير الله.

3- سيد زيان

رغم أن الفنان "سيد زيان" ناشد كثيرًا الفنانين مطالبهم بالسؤال عنه والوقوف إلى جانبه خاصة بعد إصابته بالشلل؛ فإن جنازته شهدت غيابًا لمعظم الفنانين بعد رحيله في 13 أبريل عام 2016 عن عمر ناهز 72 عامًا، ولم يحضر الجنازة سوى سبعة فنانين فقط، من بينهم فاروق الفيشاوي وأشرف زكي ومنير مكرم ومظهر أبو النجا.

4- فايزة عبد الجواد

أشهر كومبارس في السينما المصرية، هكذا عرفت الفنانة الراحلة "فايزة عبد الجواد"، والتي رحلت في 20 فبراير عام 2016، ورغم اشتراكها مع عدد كبير من الفنانين وحرصها الشديد على حصول الفنانين الثانويين على حقوقهم؛ فإن الجميع تخلى عنها ولم يشهد عزاؤها أو جنازتها حضور أحد من الفنانين، واكتفى الجميع بنعيها عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

5- سعيد طرابيك

أظهر رحيل الفنان "سعيد طرابيك" في 15 نوفمبر عام 2015 عن عمر ناهز 74 عامًا الوجه الآخر للفنانين، حيث اقتصرت جنازته على الأهل فقط، فيما تغيب جميع النجوم ولم يحضر أحد، وعن سبب ذلك، قال الفنان سامح الصريطي عضو نقابة المهن التمثيلية في تصريحات صحفية لأحد المواقع الإخبارية: "الوفاة جت مفاجأة وسريعة جدًا".

6- علي حسنين

"عم زرياب"، هكذا عرف الفنان "علي حسنين"، الذي رحل في 12 أغسطس عام 2015 عن عمر ناهز 76 عامًا، وشيعت جنازته إلى مدافن المنارة بمنطقة باب شرقي وسط الإسكندرية، بناء على وصيته، وشهدت الجنازة حضور أسرته وأصدقائه، فيما تغيب جميع نجوم الفن وممثلي نقابة المهن التمثيلية، واعتذر البعض بأنهم انشغلوا في نفس اليوم بتقديم واجب العزاء في الفنان الراحل نور الشريف.

7- يوسف عيد

اكتفى الكثير من الفنانين بنعي الفنان الكوميدي "يوسف عيد" عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تغيب الكثيرون عن حضور جنازته بعد وفاته في 21 سبتمبر عام 2014 عن عمر ناهز 66 عامًا إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، وشهدت الجنازة حضور عدد قليل من الفنانين، منهم طارق النهري ومنير مكرم ومحمد عامر ومحمد محمود.

8- سعيد صالح

قرية مجريا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية هى مسقط رأس الفنان سعيد صالح، الذى شُيعت جنازته بعد رحيله في 1 أغسطس عام 2014 عن عمر ناهز 76 عامًا، ولم يحضر جنازته أي من نجوم الوسط الفني وهو ما أثار جدلًا واسعًا، ولكن ابنته أوضحت أن السبب في ذلك مبادرتها بدفن والدها بناء على وصيته، وهو ما تم سريعًا، وبسبب ذلك لم يتمكن أحد من الفنانين من حضور الجنازة.

9- مريم فخر الدين

شهدت جنازة الفنانة "مريم فخر الدين" غيابًا تامًا لنجوم الفن بعد رحيلها في 3 نوفمبر عام 2014، أما العزاء فحضره عدد قليل من الفنانين، وهو ما أثار استياء أسرتها التي اضطرت لإنهاء العزاء مبكرًا.

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10- ليلى جمال

من مسجد العمري إلى مدافن العمود بالإسكندرية، شيعت جنازة الفنانة "ليلى جمال" بعد وفاتها في 14 أبريل عام 2014 عن عمر ناهز 70 عامًا، وشهدت الجنازة حضور عائلتها فقط؛ فيما تغيب جميع رموز الوسط الفني.

11- يوسف داوود

من داخل الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، شيعت جنازة الفنان "يوسف داوود" بعد وفاته في 24 يونيو عام 2012 عن عمر ناهز 74 عامًا بعد صراع مع المرض، وشهدت الجنازة حضور عدد من أقاربه وأصدقائه، ولم يحضر أحد من نجوم الوسط الفني، ولكن حرص بعضهم على حضور العزاء.

12- فؤاد خليل

رغم أنه طالما رسم البسمة على وجوه الكثيرين؛ فإن الفنان الكوميدي فؤاد خليل لم يحظ بالتقدير الذي كان يستحقه من أهل الفن، حيث توقف عن العمل في عام 2004 بعد إصابته بشلل رباعي وجلطة في القلب، وفي 9 أبريل عام 2012 رحل عن عمر ناهز 72 عامًا، وشهدت جنازته تغيب نجوم الفن.

13- حاتم ذو الفقار

شيعت جنازة الفنان "حاتم ذو الفقار" في 15 فبراير عام 2012 من مسقط رأسه في قرية ساحل الجوابر مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بحضور أسرته وأصدقائه فقط، وشهدت الجنازة غياب نجوم الفن، وذلك بعد العثور على جثته بمنزله بعد أيام من وفاته، وأقيم عزاؤه بمساكن شيراتون المطار، ولم يحضره أيضًا سوى ثلاثة فنانين هم أشرف عبد الغفور ومحمد أبو داوود وحمدي شرف الدين، وعبّر شقيقه "ماهر راضي" عن استيائه الشديد من هذا الموقف، قائلًا: "حاتم قليل الحظ".

14- أحمد سامي عبد الله

أشهر عجوز في السينما المصرية، لقب حمله الفنان "أحمد سامي عبد الله"، والذي رحل عن عالمنا في 12 ديسمبر عام 2011 عن عمر ناهز 81 عامًا، ورغم مسيرته الطويلة في الفن ومشاركته لكثير من النجوم؛ فإن وفاته صاحبها تجاهل ملحوظ من أهل الفن، فلم يحضر جنازته أو عزائه أحد، وبرر نقيب الفنانين السابق "أشرف عبد الغفور" ذلك بأن ابنة الراحل لم تبلغ النقابة بوفاته إلا بعد يومين.

15- فؤاد أحمد

"حمودة الأعور"، لقب اشتهر به الفنان "فؤاد أحمد"، عانى في نهاية حياته من أحداث مؤسفة، حيث أصيب بالعمى لمدة عشرين عامًا بسبب مكياج خاطىء أثناء التصوير، وعانى من التجاهل والإهمال والعزلة، حتى انقطع عنه كثير من زملائه وأصيب بالاكتئاب لذلك، وفي 15 أغسطس عام 2010 رحل في صمت إثر إصابته بأزمة قلبية حادة عن عمر ناهز 74 عامًا، وتغيب معظم نجوم الفن عن حضور جنازته.

16- نجاح الموجي

في 25 سبتمبر عام 1998، توفي الفنان الكوميدي نجاح الموجي إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، ولم يحضر جنازته سوى عدد قليل من الفنانين، حيث أذاع التليفزيون نبأ وفاته في العاشرة صباحًا، وشيعت الجنازة في الثالثة عصرًا، ولم يكن يعلم الكثيرون عن وفاته.

17- زينات علوي

نهاية الفنانة "زينات علوي" كانت مؤسفة، حيث عثر على جثتها بعد وفاتها بثلاثة أيام في 16 يوليو عام 1988 إثر إصابتها بأزمة قلبية، ولم يحضر جنازتها سوى الفنانة إسعاد يونس وفيفي عبده وتحية كاريوكا.

18- عبد الفتاح القصري

رغم أنه واحد من أشهر نجوم الكوميديا في السينما المصرية؛ فإن الفنان الراحل عبد الفتاح القصري عانى في نهاية حياته من أحداث مؤسفة، حيث أصيب بالعمى وهو على خشبة المسرح وتخلت عنه زوجته وسلبته أمواله وممتلكاته وتركته وحيدًا في غرفة، ثم أصيب بتصلب في الشرايين وفقدان الذاكرة، وانتقل للعيش في منزل شقيقته التي كانت تعمل بائعة للشاي، وفي 8 مارس عام 1964 رحل "القصري" عن عمر ناهز 58 عامًا، ولم يحضر جنازته سوى ثلاثة أشخاص من أسرته، وفنانة واحدة هي نجوى سالم.