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فضَّل كرامته على إهانة «الزعيم» له.. 12 معلومة عن محمد الشرقاوي

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فضَّل كرامته على إهانة «الزعيم» له.. 12 معلومة عن محمد الشرقاوي فضَّل كرامته على إهانة «الزعيم» له.. 12 معلومة عن محمد الشرقاوي

التحرير

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فنان متعدد المواهب لم يكن التمثيل في حساباته، حيث أدرك في سن مبكرة موهبته في الرسم ومن بعدها موهبة الشعر، إلى أن اُكتشف كممثل تراجيدي بارع، ولكن بعدما احترف التمثيل، أدرك مدى احتياج الشعب المصري للكوميديا، فوجّه دفته ناحيتها من خلال مشاركته في عدد من الأعمال الفنية الكوميدية بين السينما والمسرح والتليفزيون.

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في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 12 معلومة عن محمد الشرقاوي..

1- اسمه بالكامل محمد إسماعيل رشوان، ولكنه اشتهر فنيًّا بـ "محمد الشرقاوي".

2- ولد في قرية منشية رضوان بمحافظة الشرقية، في  يوم 16 يناير من عام 1954.

3- لمس موهبة الرسم في المرحلة الابتدائية، واستغلها في أن يريح زملاءه من واجب مادة الرسم مقابل الحصول على "ساندوتشات" منهم مما تسبب في زيادة وزنه، على حد قوله في لقاء تليفزيوني نادر.

4- امتلك موهبة كتابة الشعر، كما اكتشف الإخصائي الاجتماعي في المدرسة موهبته في التمثيل، وأشركه في "اسكتشات" مدرسية على المسرح المدرسي.

5- ذاع صيته على مستوى المدارس، وحصد لقب ممثل أول جمهورية 36 مرة، إلى أن اكتشفه الفنان حسن مصطفى.

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6- قدمه المخرج الكبير جلال الشرقاوي في عدد كبير من المسرحيات، واعترافًا من الممثل الراحل بالعرفان للمخرج، أطلق على نفسه "محمد الشرقاوي".

7- عرفه الجمهور بعد ظهوره في مسرحية "راقصة قطاع عام" مع الفنان الكبير يحيى الفخراني والفنانة سماح أنور، والتى أخرجها جلال الشرقاوي.

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8- شارك فيما يزيد على 40 عملًا مسرحيًّا لم يسجل أغلبها وهذا ما أحزنه بشدة، حيث ظل يبحث عن أعماله المسرحية حتى يتم تجميعها إلا أنه فشل في ذلك.

9- حقق شهرة واسعة بعدما قدم دور "زقلط" في مسلسل الأطفال "بوجي وطمطم".

10- ظهر فيما يقرب من 25 فيلمًا سينمائيًّا أشهرها: "سرقوا أم علي، والكداب وصاحبه، والأفوكاتو".

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11- بعد نجاحه في فيلم "الأفوكاتو"، أراد الزعيم عادل إمام إشراكه في فيلم جديد، وخلال تصويره المشهد الأول به وبخه عادل إمام بشدة، وانتظر الفنان الراحل أن يرد المخرج له اعتباره، ولكن الأخير لم تكن شخصيته بالقوة التي تسمح له بمحاسبة نجم كعادل إمام، فشعر "الشرقاوي" بالإهانة وغادر مكان التصوير مرددًا: "كرامتي ثم كرامتي ثم كرامتي".

12- توفي في صالون منزله إثر إصابته بسكتة قلبية، يوم 6 مايو 1996 عن عمر ناهز 42 عامًا.

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التحرير

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