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مصرع طالب غرقًا في الميناء الفرنساوي بالإسكندرية

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مصرع طالب غرقًا في الميناء الفرنساوي بالإسكندرية مصرع طالب غرقًا في الميناء الفرنساوي بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

مصرع طالب غرقًا في الميناء الفرنساوي

الإسكندرية - محمد عامر:
لقى طالب بالمرحلة الإعدادية، مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام بالميناء الفر نساوي بمنطقة المكس غربي الإسكندرية.

كان قسم شرطة الدخيلة، تلقى بلاغًا بوجود غريق بالميناء الفرنساوي بمنطقة المكس، انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية " الإنقاذ النهري" وجرى انتشال الجثة.

وتبين من التحريات أن الجثة للمدعو: "ص.أ.أ"، 15 عامًا، طالب بالمرحلة الإعدادية، مقيم بمنطقة وادي القمر بدائرة القسم، يرتدي ملابس البحر، ولا يوجد إصابات ظاهرية.

وقالت والدته المدعوة: "ح.ع.م"، 44 عامًا، ربة منزل مقيمة بذات العنوان، في التحقيقات: "إنه أثناء استحمام نجلها بمياه البحر جرفه التيار وغرق"، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في وفاته.

نُقلت الجثة لمشرحة الإسعاف، وحُرر المحضر إداري قسم شرطة الدخيلة.

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