سيارة تدهس طفلًا "مجهولًا" أثناء عبوره الطريق بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

لقي طفل "مجهول" مصرعه، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي، بمنطقة العامرية غربي الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة أول العامرية، بلاغا بحادث تصادم ومتوفى بالطريق الصحراوي، بمنطقة الكيلو 27، تجاه القاهرة، انتقل ضباط القسم والمرور لموقع الحادث.

وتبين أنه أثناء عبور طفل "مجهول" في العقد الأول من العمر، الطريق، اصطدمت به السيارة ملاكي الغربية قيادة "أ.م.ع"، 34 عاما، مندوب مبيعات مقيم كفر الزيات بمحافظة الغربية، ما أدى لوفاته.

نُقلت جثة الطفل لمشرحة الإسعاف والتحفظ على السيارة وقائدها، واتخذت إجراءات النشر عن جثة الطفل بأوصافها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحرر المحضر جنح قسم شرطة أول العامرية، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.