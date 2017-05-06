وزير الإسكان: المصريون في الإمارات يطلبون الحجز بوحدات العاصمة الجديدة

كتبت- ندى الخولي:

​افتتح مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معرض "عقارات مصر"، الذى تنظمه مؤسسة الأهرام، بإمارة دبي، وذلك بحضور سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، والسفير المصري بالإمارات، وائل جاد، وهشام لطفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعدد كبير من المستثمرين والعارضين.

وقام الوزير ومرافقوه بجولة بين أرجاء المعرض، الذي شهد عرض عدد من مشروعات الاستثمار العقاري، التي تنفذها كبريات شركات التطوير العقاري بمصر حاليا، واستمع مدبولي إلى شرح وافٍ عن هذه المشروعات، حسب بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت.

وقال وزير الإسكان، على هامش افتتاح المعرض، إن إقامة هذه المعارض فرصة جيدة للترويج لصناعة العقار المصري، التى تشهد نموا حالياً، مشيرًا إلى أن الاستثمار بهذا القطاع آمن، ويحظى بإقبال كبير من المواطنين.

والتقى مدبولي بعدد من المصريين زوار المعرض، والمقيمين بدولة الإمارات، والذين توجهوا له بالشكر على طرح الأراضي والوحدات السكنية، للمصريين بالخارج، وطلبوا بأن يكون لهم نصيب في حجز الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فأكد وزير الإسكان أن الوزارة تعمل على تلبية مطالب جموع المصريين في الداخل والخارج، في تملك الأراضي والوحدات السكنية، وما يتم تنفيذه من وحدات سكنية حاليا، أو ما يتم طرحه من قطع أراض، يمثل أضعاف ما كان يُنجز فى سنوات سابقة، والوزارة مستمرة في سياستها الحالية، لتوفير الأراضي والوحدات السكنية، لمختلف شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن الطرح الحالي للمصريين بالخارج يشهد إقبالا كبيرا، حيث بلغت التحويلات فى اليوم ونصف اليوم الأول نحو 54 مليون دولار، وهناك قطع أراض، ووحدات سكنية عديدة تم حجزها مبدئيا، تمهيدا لتحويل مقدمات الحجز.