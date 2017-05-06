أخبار عاجلة

ما حكم الشرع في زوج يخاصم زوجته بالشهور ويتكبر عليها؟ -
محاضرة فنيه قبل مران الأهلي.. وحجازي وعاشور يشاركان -
الأمن يرفض حضور روابط المشجعين في مباريات الأهلي والزمالك -
فيديو| داعية إسلامي: القرآن علاج لمريض السرطان -
«الإسكان»: 72% من أهالي مثلث ماسبيرو اختاروا التعويض المادي -
ليستر سيتي يفوز على واتفورد بثلاثية في «البريمير ليج» -
المحمدي يشارك في سقوط هال سيتي أمام سندرلاند بـ«البريمير ليج» -
البايرن يُرسل دارمشتات للدرجة الثانية -
التعادل الإيجابي يحسم مباراتي «بيرنلي وبروميتش» و«بورنموث أمام ستوك» -
دورتموند يضرب هوفنهايم بثنائية في «البوندسليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الرئاسة: السيسي يبدأ غدا زيارة رسمية إلى الكويت لمدة يومين

Google+ Print
الرئاسة: السيسي يبدأ غدا زيارة رسمية إلى الكويت لمدة يومين الرئاسة: السيسي يبدأ غدا زيارة رسمية إلى الكويت لمدة يومين

مصراوي Masrawy

الرئيس

القاهرة - (أ ش أ)

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، غداً الأحد، إلى الكويت في زيارة رسمية لمدة يومين، وذلك للتباحث مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين البلدين، بالإضافة إلى مواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان لها اليوم السبت، أن زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت تأتي في إطار علاقات الأخوة المتميزة التي تجمع بين البلدين، وبما يساهم في دفع أفق التعاون بينهما في مختلف المجالات، وتأكيداً لحرص الجانبين على استمرار التنسيق المشترك بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية بهدف تعزيز وحماية الأمن القومي العربي.

وسوف يتوجه الرئيس السيسي عقب انتهاء زيارته لدولة الكويت إلى مملكة البحرين الشقيقة، حيث من المقرر أن يعقد جلسة مباحثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك في إطار التشاور المستمر بين البلدين بشأن تطوير العلاقات الثنائية المتميزة على كافة الأصعدة، فضلاً عن مناقشة سبل تعزيز وحدة الصف بين الدول العربية بما يساهم في تعزيز قدرتها على حماية مصالحها المشتركة ويلبى طموحات وآمال شعوبها، والوقوف بحسم أمام كافة محاولات التدخل الخارجي في شئونها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فرج عامر: السيسي الداعم الحقيقي لقانون الرياضة

فرج عامر: السيسي الداعم الحقيقي لقانون الرياضة

طائرات عسكرية تجوب سماء قنا استعدادا لزيارة السيسي

طائرات عسكرية تجوب سماء قنا استعدادا لزيارة السيسي

الاخبار - الرئيس السيسي يبدأ غدًا زيارة الى الكويت والبحرين لبحث سبل تعزيز التعاون

الاخبار - الرئيس السيسي يبدأ غدًا زيارة الى الكويت والبحرين لبحث سبل تعزيز التعاون

الرئاسة: السيسي يبدأ غدا زيارة رسمية إلى الكويت لمدة يومين

الرئاسة: السيسي يبدأ غدا زيارة رسمية إلى الكويت لمدة يومين