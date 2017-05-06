الرئاسة: السيسي يبدأ غدا زيارة رسمية إلى الكويت لمدة يومين

القاهرة - (أ ش أ)

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، غداً الأحد، إلى الكويت في زيارة رسمية لمدة يومين، وذلك للتباحث مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين البلدين، بالإضافة إلى مواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان لها اليوم السبت، أن زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت تأتي في إطار علاقات الأخوة المتميزة التي تجمع بين البلدين، وبما يساهم في دفع أفق التعاون بينهما في مختلف المجالات، وتأكيداً لحرص الجانبين على استمرار التنسيق المشترك بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية بهدف تعزيز وحماية الأمن القومي العربي.

وسوف يتوجه الرئيس السيسي عقب انتهاء زيارته لدولة الكويت إلى مملكة البحرين الشقيقة، حيث من المقرر أن يعقد جلسة مباحثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك في إطار التشاور المستمر بين البلدين بشأن تطوير العلاقات الثنائية المتميزة على كافة الأصعدة، فضلاً عن مناقشة سبل تعزيز وحدة الصف بين الدول العربية بما يساهم في تعزيز قدرتها على حماية مصالحها المشتركة ويلبى طموحات وآمال شعوبها، والوقوف بحسم أمام كافة محاولات التدخل الخارجي في شئونها.