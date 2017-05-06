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كوني الأولى.. واحصلي على هذه "الموضة" على طريقة شانيل

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مصراوي Masrawy

كوني الأولى.. واحصلي على هذه الموضة على طريقة شانيل (1)كوني الأولى.. واحصلي على هذه الموضة على طريقة شانيل (1)

كوني الأولى.. واحصلي على هذه الموضة على طريقة شانيل (2)كوني الأولى.. واحصلي على هذه الموضة على طريقة شانيل (2)

كوني الأولى.. واحصلي على هذه الموضة على طريقة شانيل (3)كوني الأولى.. واحصلي على هذه الموضة على طريقة شانيل (3)

كوني الأولى.. واحصلي على هذه الموضة على طريقة شانيل (4)كوني الأولى.. واحصلي على هذه الموضة على طريقة شانيل (4)

كوني الأولى.. واحصلي على هذه الموضة على طريقة شانيل (5)كوني الأولى.. واحصلي على هذه الموضة على طريقة شانيل (5)

كوني الأولى.. واحصلي على هذه الموضة على طريقة شانيل (6)كوني الأولى.. واحصلي على هذه الموضة على طريقة شانيل (6)

كوني الأولى.. واحصلي على هذه الموضة على طريقة شانيل (7)كوني الأولى.. واحصلي على هذه الموضة على طريقة شانيل (7)

كوني الأولى.. واحصلي على هذه الموضة على طريقة شانيل (8)كوني الأولى.. واحصلي على هذه الموضة على طريقة شانيل (8)

كوني الأولى.. واحصلي على هذه الموضة على طريقة شانيل (9)كوني الأولى.. واحصلي على هذه الموضة على طريقة شانيل (9)

كوني الأولى.. واحصلي على هذه الموضة على طريقة شانيل (10)كوني الأولى.. واحصلي على هذه الموضة على طريقة شانيل (10)

كوني الأولى.. واحصلي على هذه الموضة على طريقة شانيل (11)كوني الأولى.. واحصلي على هذه الموضة على طريقة شانيل (11)

كوني الأولى.. واحصلي على هذه الموضة على طريقة شانيل (12)كوني الأولى.. واحصلي على هذه الموضة على طريقة شانيل (12)

كتبت- هاجر حاتم:

أطلقت دار أزياء شانيل تحت رعاية مصمم الأزياء العالمي "كارل لاجرفيلد" مجموعتها الجديدة للأزياء لعام 2018.

واستوحت المجموعة فكرتها من العصر الروماني القديم، لإمرأة أكثر قوة وتحرر، حيث ظهرت الألوان الترابية التي كان يرتديها الرومانييون، بالإضافة إلى الأحذية الـ "High neck" التي يصل طولها إلى الركبة، دون الكعب العالي.

وللمسة عصرية أكثر، استخدم "لاجرفيلد" الأحجار الملونة لتزين القطع الصيفية والشتوية للمجموعة.

أما عن الاكسسورات، فظهرت بالطبع اكسسورات الذراعين، التي كانت تستخدمها المرأة في العصر الروماني.

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