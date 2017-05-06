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سعودي يطلق اسم ابنته "ايفانكا" والسبب؟

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مصراوي Masrawy

سعودي يطلق اسم ابنته "ايفانكا" والسبب؟

كتبت- هاجر حاتم:

أطلق المواطن السعودي سالم العنزي اسم "إيفانكا" على مولودته الجديدة، وذلك بالمملكة العربية .

ويعود تسمية الطفلة السعودية بهذا الاسم إلى إعجاب الوالد بابنة رئيس أمريكا الحالي "إيفانكا " وهو ما ظهر واضحًا في وثيقة ولادتها في مستشفى النساء والولادة بمدينة عرعر، وفقًا لما ذكره موقع "المدينة" السعودي.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور السعودية للقاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في 23 مايو المقبل، في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة.

سعودي يطلق اسم ابنته

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