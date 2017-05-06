نقل 200 تلميذة من مدرسة في دلهي إلى المستشفى بعد تسرب كيميائي

نيودلهي- (د ب أ):

ذكرت الشرطة أن 200 تلميذة على الاقل بمدرسة حكومية في نيودلهي نقلن إلى المستشفى اليوم السبت، بعد تسرب كيميائي من مستودع للحاويات، قريب من مدرستهن.

وقال رومل بانيا، نائب مفوض الشرطة إن "التلميذات شكون من تهيج في العينين والحلق، وتم نقلهن على الفور إلى ثلاث مستشفيات قريبة".

وأضاف بانيا "أكثر من نصفهن خرجن بعد إجراء فحص "وقال إن:"حالتهن طبيعية".

وتلقى جهاز الاطفاء مكالمة بشأن تسرب الغاز من مستودع حاويات بمنطقة "توجلاك اباد"، جنوب العاصمة في الساعة السابعة والنصف صباحا (0900 بتوقيت جرينتش).

وقال راجيش بانوار، نائب قائد الادارة "لقد ارسلنا سبع سيارات إطفاء إلى الموقع. وتم إخلاء جميع الاطفال والموظفين بمدرسة الفتيات.

وقال مانيش سيسوديا، نائب رئيس وزراء دلهي، المسؤول عن التعليم إنه أمر بإجراء تحقيق.​