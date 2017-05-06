رداً على البنتاجون..روسيا تمد أمريكا بمذكرة مناطق تخفيف التصعيد في سوريا

موسكو - (د ب ا):

قال سيرجي ريابوكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم السبت، إن روسيا والدول الضامنة لمذكرة مناطق تخفيف التصعيد في سوريا أمدت الولايات المتحدة الأمريكية بجميع المعلومات والمستندات اللازمة عن المذكرة.

وتأتي تصريحات ريابوكوف ردًا على تصريحات جيف ديفس، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، التي قال فيها إن القوات الروسية لم تنسق مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بمذكرة مناطق تخفيف التصعيد، وأن القوات الأمريكية ليس لديها علم بتلك القضية، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وبدأ تنفيذ اتفاق أستانة بشأن مناطق تخفيف التوتر في سوريا، منتصف ليل أمس الجمعة.

كان رئيس وفد الحكومة الروسية في محادثات استانة ، ألكسندر لافرنتييف، قد صرح أمس الجمعة أن طائرات التحالف الدولي لن تحلق فوق مناطق وقف التصعيد في سوريا .

يشار إلى أن روسيا وتركيا وإيران ، الدول الثلاث الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا ، قد وقعت أول أمس الخميس على اتفاق يقضي بإقامة ما يسمى بمناطق تخفيف التصعيد والتوترات، في الدولة التي مزقتها الحرب،وهذه المناطق هى إدلب وأجزاء من حلب واللاذقية وحمص.