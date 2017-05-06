كريستال بالاس يسعى لتكرار رقم أرسنال وبلاكبيرن واليونايتد أمام السيتي

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يستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره كريستال بالاس، اليوم السبت، في تمام الساعة 1.30 ظهرا، بستاد الاتحاد، بقيادة الحكم مايكل أوليفير، ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحتل مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جواريدولا المركز الرابع برصيد 66 نقطة، بفارق 3 نقاط عن لفيربول الثالث، ونقطة عن مانشستر يونايتد الخامس.

ويأتي كريستال بالاس بقيادة مديره الفني سام ألارديس، في المركز السادس عشر بـ 38 نقطة، بفارق 4 نقاط عن هال سيتي السابع عشر، و6 نقاط عن سوانزي سيتي.

ويسعى رجال بيب جوارديولا، لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل في المباراتين الماضيتين (0-0) أمام مانشستر يونايتد، و(2-2) أمام ميدلزبره، كما يأمل السيتي في تكرار فوز الذهاب (2-1) الذي أقيم بملعب سيلهرست بارك بالجولة الثانية عشر.

وحقق السيتي الفوز في 8 من آخر 9 مباريات في الدوري ضد كريستال بالاس، وكانت الهزيمة الوحيدة في أبريل 2015 (1-2 في سيلهرست بارك)، كما أن كريستال بالاس لم يحافظ على نظافة شباكه أمام مانشستر سيتي في البريميرليج منذ مايو 1993.

ولم يخسر مانشستر سيتي في آخر ست مباريات على ملعبه ضد كريستال بالاس (4 فوز - 2 تعادل)، وفاز في المباريات التي أقيمت بملعب الاتحاد، في الوقت الذي لم يخسر على أرضه في آخر 11 مباراة أمام بالاس في جميع المسابقات.

ويسعى كريستال بالاس ليصبح رابع فريق يفوز خارج أرضه على تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي بالبريميرليج في موسم واحد، بعد كل من (بلاكبيرن 1993-1994 وأرسنال 2003-04 ومانشستر يونايتد 2012-13).

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وفيما يلي موعد مباريات اليوم:

- مانشستر سيتي × كريستال بالاس الساعة 1.30 ظهرا

- بيرنلي × وست بروميتش ألبيون الساعة 4 عصرا

- بورنموث × ستوك سيتي الساعة 4 عصرا

- هال سيتي × سندرلاند الساعة 4 عصرا

- ليستر سيتي × واتفورد الساعة 4 عصرا

- سوانزي سيتي × إيفرتون الساعة 4 عصرا