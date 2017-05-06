مدبولي يفتتح معرض «عقارات مصر» بدبي.. وإقبال على «العاصمة الإدارية»

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المصريون في الإمارات يطلبون الحجز بوحدات العاصمة الإدإرية الجديدة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معرض "عقارات مصر"، الذي تنظمه مؤسسة الأهرام، بإمارة دبي، بدولة الإمارات العربية الشقيقة، وذلك بحضور سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، والسفير المصري بالإمارات، وائل جاد، وهشام لطفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعدد كبير من المستثمرين والعارضين.

وقام مدبولي ومرافقوه بجولة بين أرجاء المعرض، الذى شهد عرض عدد كبير من مشروعات الاستثمار العقارى، التى تنفذها كبريات شركات التطوير العقارى بمصر حاليا، واستمع مدبولى إلى شرح واف عن هذه المشروعات.

وقال وزير الإسكان، على هامش افتتاح المعرض، بأن إقامة هذه المعارض فرصة جيدة للترويج لصناعة العقار المصرى، التى تشهد نموا حاليا، مشيرا إلى أن الاستثمار بهذا القطاع آمن، ويحظى بإقبال كبير من المواطنين.

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والتقى مدبولى بعدد من المصريين زوار المعرض المقيمين بدولة الإمارات، والذين توجهوا له بالشكر على طرح الأراضى والوحدات السكنية، للمصريين بالخارج، وطلبوا بأن يكون لهم نصيب فى حجز الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فرد قائلا: «الوزارة تعمل على تلبية مطالب المصريين فى الداخل والخارج، فى تملك الأراضى والوحدات السكنية، وما يتم تنفيذه من وحدات سكنية حاليا، أو ما يتم طرحه من قطع أراض، يمثل أضعاف أضعاف ما كان يُنجز فى سنوات سابقة، والوزارة مستمرة فى سياستها الحالية، لتوفير الأراضى والوحدات السكنية، لمختلف شرائح المجتمع».

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الطرح الحالى للمصريين بالخارج يشهد إقبالا كبيرا، حيث بلغت التحويلات فى اليوم ونصف اليوم الأول نحو 54 مليون دولار، وهناك قطع أراض، ووحدات سكنية عديدة تم حجزها مبدئيا، تمهيدا لتحويل مقدمات الحجز.

وأعرب مدبولي، عن تمنيه بازدهار القطاع العقاري، الذى ترتبط به صناعات عديدة، ويوفر أكبر عدد من فرص العمل، ويسهم فى تحقيق التنمية والعمران والازدهار لبلدنا، مشيرا إلى أن عرضه لعدد كبير من مشروعات الاستثمار والتطوير العقاري في المؤتمر، لاقى قبولا كبيرا عند المستثمرين الحضور، وهم جميعا فى انتظار طرح هذه المشروعات، خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتوسعات مدينة الشيخ زايد، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة.