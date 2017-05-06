السعودية تحظر حج العمالة الموسمية

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أكدت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أنه صدر قرار بعدم حج العمالة الموسمية "العمال والسائقين"، الذين يتم استقدامهم للعمل خلال موسم الحج، موضحة أنها أتت للعمل فقط وليس للحج تحت مسمى عمالة موسمية، وفرض عقوبات على الشركات المخالفة نتيجة عدم تنفيذ عمالها لهذا القرار.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بجدة، حيث أشار المستشار العمالى عثمان رمضان، إلى أنه التقى الدكتور حسين بن ناصر وكيل وزارة الحج والعمرة بجدة، للتعرف على أهم الإجراءات التى تتخذها المملكة للاستعداد لموسم الحج، مؤكدا أن وزارة الحج والعمرة ألزمت مكتب الوكلاء بالإعلان عن الوظائف المطلوبة لهذا العام بالصحف المصرية منعا لاستغلال التأشيرات الممنوحة لها وبيعها للعمال، وقد تم تشكيل لجنة لهذا الخصوص.

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وكشف وكيل وزارة الحج والعمرة، أنه تم صدور قرار بعدم حج العمال والسائقين هذا العام، وأن جميع العمال، هم عمالة موسمية للعمل فقط وليس الحج تحت مسمى عمالة موسمية، وأن هناك عقوبات على الشركات المخالفة نتيجة عدم تنفيذ عمالها لهذا القرار، وفى حالة تغيب هؤلاء العمال عن مقار عملهم يتم استبدالهم بعمال آخرين خصما من مستحقات الشركة لدى الوزارة.

وأكد أن العمالة المصرية هذا العام سوف تخضع للفرصة الأخيرة فى التزام الشركات بالتأكيد على عدم حج عمالها، مشيرا إلى أن هناك بعض الشركات تتقاضى مبالغ مالية من هذه العمالة مقابل ذلك .