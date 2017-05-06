المقاصة يطارد الأهلي عبر بوابة بتروجت

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يستضيف نادي بتروجت نظيره مصر للمقاصة، في تمام الخامسة والنصف مساء السبت، بستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين بمسابقة الدوري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام، برئاسة عصام عبدالفتاح، إدارة المباراة إلى أمين عمر "حكم ساحة"، ويعاونه كل من عادل أبو الفتوح وياسر وهاشم، ومحمد السعداوي حكمًا رابعًا.

ويحتل مصر للمقاصة بقيادة مديره الفني إيهاب جلال المركز الثاني برصيد 63 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر الأهلي، وبفارق 15 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

ويأتي بتروجت بقيادة مديره الفني الجديد محمد يوسف، في المركز السادس برصيد 38 نقطة، بفارق 6 نقاط عن سموحة الخامس، والمصري البورسعيدي الرابع، وبفارق نقطة عن الإسماعيلي السابع.

ويسعى رجال إيهاب جلال، لتحقيق الثلاث نقاط لمواصلة الضغط على الأهلي، كما يأمل في تكرار فوز مباراة الدور الأول، في الأسبوع الحادي عشر، والتي انتهت بفوز المقاصة بهدفين مقابل هدف، كما تغلب المقاصة على بتروجيت في مباراة دور الـ16 بكأس مصر، بنتيجة (3-0).

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والتقى الفريقان في 10 مباريات في جميع المسابقات، اقتسم الفريقان عدد مرات الفوز بواقع 5 انتصارات لكل منهما، ولم يسبق أن تعادلا.

وسجل لاعبو مصر للمقاصة 23 هدفًا في شباك الفريق البترولي عن طريق 14 لاعبًا، بينما زار لاعبو بتروجت شباك الفريق الفيومي 16 مرة عن طريق 9 لاعبين.

ويعد عمرو حسن، لاعب بتروجيت أكثر من شارك في مباريات الفريقين، بـ7 مباريات، كما أن هاني سعيد الأكثر مشاركة أمام بتروجيت من جانب الفريق الفيومي بـ5 لقاءات.

يذكر أن هناك 9 لاعبين شاركوا مع الفريق الأول بالناديين وهم كوفي بيكوي، وأحمد عبدالعزيز مودي، ووائل فراج، وحسام أسامة، ومحمد إبراهيم، والسيد حمدي، وهاني حسن، وحسن كوندي، وهشام النوبي.