بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل وزير التجارة والصناعة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، لافتتاح معرض "صنع في بورسعيد"، وتفقد عدد من المنشآت الصناعية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يفتتح قابيل، المعامل الجديدة بفرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بميناء بورسعيد، ويتفقد أعمال الإنشاءات فى مجمع الصناعات الصغيرة، الذي تنشئه الوزارة في إطار مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص"، إلى جانب تفقد عدد من المصانع المتواجدة داخل المحافظة، ومنها مصانع تمت مساعدتها من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية ومركز تحديث الصناعة، تعمل في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود، بالإضافة إلى الضفائر الكهربائية.