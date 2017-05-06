بالصور.. صوامع كفر الشيخ تستقبل 78 ألف طن قمح

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن المحاسب عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم السبت، ارتفاع كميات القمح التى استقبلتها الشون والصوامع، من المزارعين، بناء على الشروط الموضحة لتوريد محصول القمح، من خلال اللجان المشكلة لذلك.

وأكد مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن ما جرى توريده منذ بداية موسم توريد القمح، بلغ 78 ألفا و191 طنا، و181 كيلو جرامًا من القمح، موضحًا استمرار لجان المتابعة من قبل المديرية، على مدار الساعة، تحت إشراف المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين.