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للمحجبات.. تزعجك "الأوف شولدر"؟ إذن اختاري هذه الصيحة

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للمحجبات.. تزعجك الأوف شولدر؟ إذن اختاري هذه الصيحة (1)للمحجبات.. تزعجك الأوف شولدر؟ إذن اختاري هذه الصيحة (1)

للمحجبات.. تزعجك الأوف شولدر؟ إذن اختاري هذه الصيحة (2)للمحجبات.. تزعجك الأوف شولدر؟ إذن اختاري هذه الصيحة (2)

للمحجبات.. تزعجك الأوف شولدر؟ إذن اختاري هذه الصيحة (3)للمحجبات.. تزعجك الأوف شولدر؟ إذن اختاري هذه الصيحة (3)

للمحجبات.. تزعجك الأوف شولدر؟ إذن اختاري هذه الصيحة (4)للمحجبات.. تزعجك الأوف شولدر؟ إذن اختاري هذه الصيحة (4)

للمحجبات.. تزعجك الأوف شولدر؟ إذن اختاري هذه الصيحة (5)للمحجبات.. تزعجك الأوف شولدر؟ إذن اختاري هذه الصيحة (5)

للمحجبات.. تزعجك الأوف شولدر؟ إذن اختاري هذه الصيحة (6)للمحجبات.. تزعجك الأوف شولدر؟ إذن اختاري هذه الصيحة (6)

للمحجبات.. تزعجك الأوف شولدر؟ إذن اختاري هذه الصيحة (7)للمحجبات.. تزعجك الأوف شولدر؟ إذن اختاري هذه الصيحة (7)

للمحجبات.. تزعجك الأوف شولدر؟ إذن اختاري هذه الصيحة (8)للمحجبات.. تزعجك الأوف شولدر؟ إذن اختاري هذه الصيحة (8)

للمحجبات.. تزعجك الأوف شولدر؟ إذن اختاري هذه الصيحة (9)للمحجبات.. تزعجك الأوف شولدر؟ إذن اختاري هذه الصيحة (9)

كتبت- هاجر حاتم:

موضة الـ "off shoulder" عادت من جديد هذا العام، والتي لا تناسب الفتاة المحجبة، لهذا نعوضك بهذا الستايل، الذي يعتمد على تسليط الضوء على الأكتاف أيضًا، لتكوني محتشمة، وعصرية في نفس الوقت، لهذا نستعرض لك مجموعة من "البلوزات" البديلة عن هذه الصيحة، لتختاري منها ما يناسبك.

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