غدًا.. افتتاح معرض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، اليوم السبت، افتتاح معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، غدًا الأحد، استعدادا لشهر رمضان المبارك، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد المحاسب أحمد يونس، أمين أول الغرفة التجارية بكفر الشيخ، أن هذا المعرض سيقام على مدار شهر، بمشاركة 27 شركة منتجة، في مجال السلع الغذائية، لمحاربة الغلاء وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة، استعدادا لشهر رمضان.

وأشار إلى عقد اجتماع مجلس إدارة الغرفة، مع اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، اليوم، لبحث الترتيبات النهائية، لتأمين المعرض بالشكل المطلوب، موضحًا أن المعرض سيشهد إقبالا كبيرًا من المواطنين.

كان المهندس أحمد الرفاعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، والمهندس محمود مسعود، نائب أول رئيس الغرفة والمحاسب مصطفى مخلوف، وأشرف صحصاح، ومحمد النمر، أعضاء مجلس إدارة الغرفة، تفقدوا اللمسات النهائية للمعرض، برفقة أعضاء اللجنة المنظمة للمعرض، المكونة من المهندس محمد القناوي، والمهندس عبد المنعم الدكروري، والمهندس إبراهيم محمود.