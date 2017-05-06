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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 19 31

الإسكندرية 16 25

مطروح 15 23

بورسعيد 18 25

دمياط 17 25

الإسماعيلية 16 31

السويس 18 31

العريش 13 27

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الغردقة 24 32

شرم الشيخ 23 32

المنيا 18 32

الفيوم 18 32

أسيوط 18 33

سوهاج 19 35

الأقصر 19 35

أسوان 23 36

الوادى الجديد 21 35

قنا 20 35

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التحرير

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