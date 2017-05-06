صراع الليجا يتواصل بين ريال مدريد وبرشلونة

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تستكمل اليوم السبت، مباريات الجولة رقم 36 في الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل برشلونة المتصدر برصيد 81 نقطة نظيره فياريال الخامس برصيد 63 نقطة على ملعب الكامب نو.

وتعد مباراة اليوم، مصيرية للبرسا للبقاء في سباق الفوز بالليجا، وكذلك الحال لفياريال الطامح لاستغلال تعثر إشبيلية وتقليص الفارق بينهما إلى 3 نقاط والتمسك بفرصة إحتلال المركز الرابع والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولكن يقف السجل التاريخي عائقا أمام الغواصات الصفراء التي فشلت في تحقيق أي فوز على البرسا في أخر 15 مباراة في الدوري من خلال الخسارة في 10 مباريات والتعادل في 5 مواجهات.

ويعود أخر انتصار لفياريال على برشلونة إلى شهر مارس 2008 وبنتيجة 2-1 في ملعب الكامب نو.

وسيعول برشلونة على خدمات نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 9 أهداف في شباك فياريال، من بينهم 5 في الكامب نو، ولا يتفوق عليه في عدد الأهداف المسجلة في فياريال سوى كريستيانو رونالدو الذي أحرز 12 هدفا.

وفي إطار نفس الجولة، يرحل ريال مدريد الوصيف برصيد 81 نقطة لمواجهة غرناطة الـ19 برصيد 20 نقطة في مباراة لا تقبل القسمة على الاثنين.

وخسر غرناطة من ريال مدريد في 13 مباراة من أخر 14 مواجهة، وأتي الفوز الوحيد في تلك الفترة في شهر فبراير من عام 2013 بفضل هدف كريستيانو رونالدو في مرماه.

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ونجح ريال مدريد في التسجيل في أخر 46 مباراة متتالية في الدوري الإسباني، ولا يمتلك أي فريق رقما أفضل منه سوى برشلونة الذي سجل في 64 مباراة متتالية في الدوري في عام 2013.

وسيعول المرينجي اليوم على خدمات مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل هدفا على الأقل في أخر 7 مباريات خاضها أمام غرناطة في الدوري الإسباني.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني:

سبورتينج خيخون- لاس بالماس الساعة 13:00

أتلتيكو مدريد- إيبار الساعة 16:15

برشلونة- فياريال الساعة 18:30

غرناطة- ريال مدريد الساعة 20:45