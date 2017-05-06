يوفنتوس يسعى للتتويج رسميًا بالكالتشيو أمام تورينو

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تستهل اليوم السبت، مباريات الجولة رقم 35 في الدوري الإيطالي، والتي تشهد مباراة الديربي التي ستجمع بين يوفنتوس المتصدر برصيد 34 نقطة وتورينو التاسع برصيد 49 نقطة على ملعب اليوفي.

ونجح الفريقان في تسجيل الأهداف في أخر 5 ديربيات بينهما، ولكن حسم اليوفي 4 مباريات منها وتعرض لخسارة وحيدة خلال تلك الفترة.

وتمكن يوفنتوس من الفوز بجميع مبارياته أمام تورينو على ملعبه الجديد والبالغ عددها 4 مباريات في الدوري مسجلا 8 أهداف في تلك المباريات.

وتمكن يوفنتوس من الفوز بأخر 33 مباراة خاضها على ملعبه في الدوري الإيطالي وهي أطول سلسلة انتصارات لأي فريق في تاريخ الكالتشيو، بل ولم تسكن شباك السيدة العجوز سوى 11 هدفا فقط خلال تلك الفترة.

وبإمكان يوفنتوس معادلة رقمهم القياسي في موسم 2013- 2014 عندما حققوا الانتصار في جميع مبارياتهم التي خاضوها على ملعبهم.

وبإمكان يوفنتوس أيضا أن يصبح أول فريق في تاريخ الكالتشيو يحرز اللقب لست مواسم متتالية، وأن يحسم اللقب أيضا قبل نهاية البطولة بثلاث جولات وذلك في حال تحقيق الفوز في مباراة اليوم، ولكن عليه تخطي عقبة تورينو الذي لم يتذوق طعم الخسارة في أخر 6 مباريات في الدوري.

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وفي إطار نفس الجولة، يستقبل نابولي الثالث برصيد 74 نقطة نظيره كالياري الـ13 برصيد 41 نقطة على ملعب سان باولو، في مباراة يهدف من خلال نابولي لمواصلة الضغط على روما الوصيف من أجل إنهاء الدوري في المركز الثاني المؤهل مباشرة إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولم يخسر نابولي في أخر 13 مباراة في الدوري الإيطالي أمام كالياري، من خلال تحقيق الفوز في 8 مباريات والتعادل في 5 مواجهات، بل ونجح نابولي في تسجيل 3 أهداف على الأقل في 5 مباريات من أخر 6 جمعته بكالياري.

ويعود أخر فوز لكالياري على نابولي في ملعب سان باولو إلى شهر أغسطس 2007، ويمر نابولي بفتر ة جيدة مؤخرا فنذ الجولة رقم 20 نجح الفريق في حصد 36 نقطة من أصل 45 نقطة ممكنة أفضل من أي فريق أخر في الدوري خلال نفس الفترة.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي:

نابولي- كالياري الساغة 18:00

يوفنتوس- تورينو الساعة 20:45