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بريطانيا تؤكد أن بوكو حرام كانت تستعد لخطف أجانب في نيجيريا

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بريطانيا تؤكد أن بوكو حرام كانت تستعد لخطف أجانب في نيجيريا بريطانيا تؤكد أن بوكو حرام كانت تستعد لخطف أجانب في نيجيريا

مصراوي Masrawy

دورية للجيش النيجيري في بانكي في 26 نيسان/ابريل 20

(أ ف ب):

أكدت بريطانيا، أمس الجمعة، أن جماعة بوكو حرام الجهادية كانت تستعد لخطف أجانب في شمال شرق نيجيريا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في لندن إنها تلقت تقارير تفيد بأن الجماعة الجهادية "كانت تخطط بنشاط" لخطف أجانب يعملون في البلاد في منطقة باما، الواقعة في ولاية بورنو في شمال شرق البلاد.

وأعلنت السفارة الأمريكية في أبوجا في رسالة إلى مواطنيها أن التقرير "ذات مصداقية".

وفي تحذير إلى المسافرين، أشارت بريطانيا والولايات المتحدة إلى أن المنطقة المعنية تقع "على طول محور بانكي-كومشي" على الحدود مع الكاميرون.

وانحسر نفوذ بوكو حرام التي أعلنت ولاءها لتنظيم الدولة الإسلامية، لكنها تكثف منذ أشهر عملياتها الانتحارية.

وأوقع النزاع منذ ثماني سنوات أكثر من 20 ألف قتيل وشرد 2,6 مليون شخص.

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