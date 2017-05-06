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فيديو.. «المصريين الأحرار»: عصام خليل «جرف» أهداف الحزب

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فيديو.. «المصريين الأحرار»: عصام خليل «جرف» أهداف الحزب فيديو.. «المصريين الأحرار»: عصام خليل «جرف» أهداف الحزب

التحرير

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قال أحمد سامر، الأمين العام الجديد لحزب المصريين الأحرار، والمحسوب على «جبهة ساويرس»، إن الحزب خلال الفترة الماضية خرج عن مسار البرنامج السياسي الليبرالي المرسوم له، وإن التوجه القادم هو إعادة الحزب إلى مساره.

وأضاف سامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، الذي يقدمه الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»: «أمامنا تحد كبير يتمثل في تطهير وتنظيف الحزب من كل ما علق به»، متابعا: «62 عضوا يحملون اسم حزب المصريين الأحرار داخل مجلس النواب، ومازال الكثيرون منهم على عهد حزب المصريين الأحرار الليبرالي».

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وأوضح الأمين العام الجديد للحزب، أن الانتخابات الباطلة التي أجراها عصام خليل في مارس الماضي، كانت بحضور 400 عضو للجمعية العمومية، بينما الجمعية العمومية اليوم عددها ٤٠٠٠ عضو، مؤكدًا أن الجمعية العمومية لحزب المصريين الأحرار هي السلطة للحزب، متهمًا عصام خليل بتجريف أهداف الحزب.

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التحرير

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