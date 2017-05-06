قصة خلاف بين حمدي أحمد والسادات: حُرم بسببه من التمثيل 5 سنوات

شيماء مصطفى

لم يكن الراحل حمدي أحمد مجرد ممثل ينجح في تجسيد شخصياته في مختلف الأعمال الفنية، بل اتسعت دائرة اهتماماته لتشمل الجانب السياسي ومعارضته للنظام الحاكم في عهد الرئيس محمد أنور السادات، إلى أن رشح نفسه عن دائرة بولاق أبوالعلا في انتخابات مجلس الشعب آنذاك، وفاز بغالبية الأصوات عام 1979.

في الفترة التي أناب فيها الفنان حمدي أحمد عن بولاق كانت السلطات تقود حملة لتهجير السكان إلى مناطق أخرى لتأسيس مدينة تضم رجال الأعمال، وروى في برنامج «ممنوع من العرض» المذاع على فضائية «الحياة»: «السادات كان عامل مشروع زي منطقة المال ورجال الأعمال في لندن، منطقة فيها البورصة والتجارة، كانت من الأزبكية لحد مسرح البالون».

النواب السابقون له لم يسجلوا اعتراضهم على حملات تهجير أهالي الدائرة، لكنه أعلن رفضه تحت قبة البرلمان موجهًا حديثه حينها إلى السادات: «لما حبيت تطور ميت أبوالكوم بنيتلهم ميت أبوالكوم في نفس ميت أبوالكوم، لا وديتهم تلا ولا البتانون، إنت لما عملت ميت أبوالكوم دخلت لهم ميه سقعة وميه سخنة وحنفية تنزل كازوزه»، وعلق على جملته الأخيرة: «دي اللي وقعتني في داهية».

نتيجة لمعارضته الشديدة واجه حملة مقاطعة استمرت لـ5 سنوات، فلا ظهور له على شاشات السينما والتليفزيون، أو حتى في الإذاعة: «كانوا بيخشوني وخايفين لو جابوني يغضبوا الحاكم».

بدأت السلطات كذلك في تجاهله حتى فيما يخص شؤون دائرته، وهو ما اتضح جليًا عند افتتاح مقر دار الكتب والوثائق، وقتها فوجئ «حمدي» بتعليق اللافتات وما شابه استعدادًا لاستقبال الرئيس دون سابق علم له، حتى أبلغه أحد العاملين بأن «الرئيس جاي».

على الفور اتصل برئاسة الجمهورية للوقوف على حقيقة الأمر واشتكى: «يا إخونا الريس جاي يفتتح في دايرتي إزاي وأنا عضو عن الدايرة وما أحضرش افتتاح صرح ثقافي زي ده؟ لو بتفتتحوا مصنع ماليش دعوة، وأنا راجل محسوب على نخبة المثقفين».

جاءه الرد وقتها: «والله مالناش دعوة ده أمن الدولة»، ليتصل مباشرةً بقيادات أمن الدولة وعما حدث روى: «ردوا عليا بسخافة فاأنا قولت لهم لا عايز حد يعزمني وأنا هروح أحضر الحفلة والراجل فيكم ياخدني من قفايا كده قدام جماهير بولاق عشان يبقى يوم مطين»، وهو التهديد الذي أتى ثماره: «لما قولت لهم كده مفيش إلا 10 دقايق جابولي الدعوة، فخدت بعضي وروحت».

فور دخوله لقاعة الحفل وجد أن مقعده بعيدًا إلى حد ما حاملًا الرقم (11)، بعدها توجه مباشرةً إلى المسؤول عن التنظيم واستفسر منه عن السبب: «بقول لمدير المراسم يعني إزاي عضو المجلس في دايرتي حاططني رقم (11)، قاللي نمرة رئيس مجلس الشعب بتاعك في البروتوكول نمرة معرفش كام، قلت له هو حر إنه يقبل».

بعد دقائق تسارعت التحركات وارتفعت أصوات الحرس فيما ينم عن قدوم «السادات»، وقتها استغل «حمدي» انشغال الجميع بالحدث وجلس على المقعد الأول، وما ان التفت مسؤول التنظيم إلى القاعة فوجئ بالأمر، ليتحدث إلى الرئيس قائلًا له: «ده حمدي أحمد»، ليرد الأخير: «عارفه يا أخي الفنان حمدي أحمد نائب بولاق».

خلال مراسم الاحتفال شعر الفنان الراحل بتجنب «السادات» الحديث معه، وهنا يروي: «لقيت السادات مش معايا يعني، فبقول له إنت زعلان مني يا ريس، قاللي بصراحة اه، قلت له دانا أدبحلك محمود تحت رجلي، قاللي محمود مين؟ قلتله محمود ابني، قاللي لا ياسيدي أنا فداك وفدى محمود ابنك».

بعدها سأله «السادات» عما يثير ضيقه ليرد «حمدي»: «الحزب الوطني»، لينفعل الرئيس الراحل قائلًا: «شوفوا لسانه الأعمى؟ أقول له إيه اللي تعبك يقول الحزب الوطني اللي أنا رئيسه».

يقول الفنان الراحل إن «السادات» كان عمليًا، حينها استدعى وزير الأوقاف ومحافظة القاهرة حتى يبلغهما طلباته، وبعد ان تحدث إليهما قال لهم: «إعملوا زي ما حمدي بيقول».

المصدر : المصرى لايت

شبكةعيونالإخبارية

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