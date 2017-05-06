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ميسي يرفض عرضًا رسميًا للتجديد مع برشلونة

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ميسي يرفض عرضًا رسميًا للتجديد مع برشلونة ميسي يرفض عرضًا رسميًا للتجديد مع برشلونة

التحرير

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قالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رفض العرض الأول للتجديد مع فريق برشلونة، وهو بقيمة تتراوح بين 30 و35 مليون يورو سنويا.

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني مع برشلونة في نهاية يونيو 2018، والمفاوضات بين الفريق الكتالوني وخورخي ميسي والد هداف البارسا ووكيل أعماله جارية منذ أشهر بشأن التجديد.

وعلى الرغم من رفض ميسي للعقد الأولي المقدم من الفريق الكتالوني، فإن من المتوقع أن يقدم النادي عقدا آخر للوصول إلى اتفاق لضمان بقاء "الساحر الأرجنتيني".

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ويفضل ميسي ووالده الانتظار إلى حين تقديم عروض أخرى، فاللاعب الأرجنتيني يقدم عروضا رائعة مع نهاية الموسم، وهو متأكد أن هذا المستوى يضمن مستقبله في برشلونة أو في فرق أخرى، حسبما ذكرت الصحيفة.

من جانبها قالت صحيفة الماركا الإسبانية، إن اجتماعا عقد يوم الجمعة بين والد ميسي وإدارة النادي الكتالوني، وأن الطرفان حققا خطوات متقدمة على طريق التجديد.

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التحرير

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