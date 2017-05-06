دبي تعلن قائمة السائقين المثاليين: الهنود في المقدمة وترتيب المصريين مفاجأة

شيماء مصطفى

أعلنت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، الخميس، عن قائمة قائدي السيارات المثاليين، والتي جاء الهنود في مقدمتها بـ 135 سائقًا، تلاهم البريطانيون بـ 150 سائقًا.

واحتل السائقون المصريون المرتبة الثالثة بواقع 147 سائقًا ضمن القائمة المثالية التي ضمت 2000 سائق تم اختيارهم عشوائيًا من 26 ألفًا و740 شخصًا ليس لديهم مخالفات مرورية خلال عام 2016.

ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن العقيد جمال البناي مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، قوله إنه سيتم إطلاق مبادرة الدوريات المرورية الخفية لتعقب ومكافأة السائقين الملتزمين في شوارع دبي بعد التأكد من سجلهم المروري وعدم ارتكابه أي مخالفات مرورية خطيرة.

وكانت شرطة دبي أطلقت نظام «النقاط البيضاء» في سبتمبر 2012، لتحفيز السائقين الملتزمين في الإمارة، والذي يتضمن تقديم مكافآت مالية وإلغاء للمخالفات في حال التزام السائق بالقواعد المرورية.

المصدر : المصرى لايت

شبكةعيونالإخبارية

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