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صرخات ''منة'' أنقذتها من ''أنياب'' جارها بالهرم

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صرخات ''منة'' أنقذتها من ''أنياب'' جارها بالهرم صرخات ''منة'' أنقذتها من ''أنياب'' جارها بالهرم

كادت طفلة لم تُكمل عامها الخامس أن تقع فريسة بين انياب ذئب بشري، حاول التعدي عليها جنسيًا عقب استدراجها إلى شقته بالهرم، لكن صرخات الاستغاثة حالت دون ذلك.

وكشفت تحريات اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن "مالك.خ"، 29 عاما، عاطل، مقيم بشارع الوفاء والأمل بالهرم، هدد الطفلة "منة"، 5 أعوام بمطواة، واستدرجها لشقته بنفس العقار محل سكن الطفلة، محاولا هتك عرضها، إلا أن والدها تمكن من ضبطه بمساعدة الأهالي.

وأمام العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، وضُبط بحوزته السلاح المستخدم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

 
المصدر : مصراوى

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