أخبار عاجلة

ما حكم الشرع في زوج يخاصم زوجته بالشهور ويتكبر عليها؟ -
محاضرة فنيه قبل مران الأهلي.. وحجازي وعاشور يشاركان -
الأمن يرفض حضور روابط المشجعين في مباريات الأهلي والزمالك -
فيديو| داعية إسلامي: القرآن علاج لمريض السرطان -
«الإسكان»: 72% من أهالي مثلث ماسبيرو اختاروا التعويض المادي -
ليستر سيتي يفوز على واتفورد بثلاثية في «البريمير ليج» -
المحمدي يشارك في سقوط هال سيتي أمام سندرلاند بـ«البريمير ليج» -
البايرن يُرسل دارمشتات للدرجة الثانية -
التعادل الإيجابي يحسم مباراتي «بيرنلي وبروميتش» و«بورنموث أمام ستوك» -
دورتموند يضرب هوفنهايم بثنائية في «البوندسليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير

بالأرقام || بعد التعويم .. الفنانون يستفزون المواطنين بأجور فلكية في مسلسلات رمضان

Google+ Print
بالأرقام || بعد التعويم .. الفنانون يستفزون المواطنين بأجور فلكية في مسلسلات رمضان بالأرقام || بعد التعويم .. الفنانون يستفزون المواطنين بأجور فلكية في مسلسلات رمضان

رغم الأزمات الاقتصادية الصعبة التي نمر بها بعد تعويم الجنيه، إلا أن أجور الفنانين عن أعمالهم في رمضان أصبحت فلكية، وأصابت المواطنين بحالة من الاستفزاز.

وجاء عادل إمام على رأس قائمة أعلى الأجور بـ 45 مليون جنيه نظير مشاركته في مسلسل «عفاريت عدلى علام»، فيما احتل أحمد السقا المرتبة الثانية بـ40 مليون بمسلسل «الحصان الأسود».

وحصل الفنان كريم عبدالعزيز على أجر يصل إلى 38 مليون جنيه لبطولة مسلسل الزيبق، وفي المركز الرابع «غادة عبدالرازق» بـ 30 مليون مقابل أجرها في «أرض جو».

وتقاضت الفنانة نيللى كريم 25 مليون جنيه فى مسلسلها الجديد لأعلى سعر، كما حصل يوسف الشريف أيضا على 25 مليون عن مسلسله، كفر دلهاب، ووصل أجر خالد الصاوى في مسلسل «الأصليين» لـ 17 مليون جنيه، وتقاضى عمرو يوسف 12 مليون جنيه عن مسلسله نقطة ومن أول السطر.

 

 

 

المصدر : الموجز

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار