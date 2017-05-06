بالأرقام || بعد التعويم .. الفنانون يستفزون المواطنين بأجور فلكية في مسلسلات رمضان

سمر العشري

رغم الأزمات الاقتصادية الصعبة التي نمر بها بعد تعويم الجنيه، إلا أن أجور الفنانين عن أعمالهم في رمضان أصبحت فلكية، وأصابت المواطنين بحالة من الاستفزاز.

وجاء عادل إمام على رأس قائمة أعلى الأجور بـ 45 مليون جنيه نظير مشاركته في مسلسل «عفاريت عدلى علام»، فيما احتل أحمد السقا المرتبة الثانية بـ40 مليون بمسلسل «الحصان الأسود».

وحصل الفنان كريم عبدالعزيز على أجر يصل إلى 38 مليون جنيه لبطولة مسلسل الزيبق، وفي المركز الرابع «غادة عبدالرازق» بـ 30 مليون مقابل أجرها في «أرض جو».

وتقاضت الفنانة نيللى كريم 25 مليون جنيه فى مسلسلها الجديد لأعلى سعر، كما حصل يوسف الشريف أيضا على 25 مليون عن مسلسله، كفر دلهاب، ووصل أجر خالد الصاوى في مسلسل «الأصليين» لـ 17 مليون جنيه، وتقاضى عمرو يوسف 12 مليون جنيه عن مسلسله نقطة ومن أول السطر.

المصدر : الموجز

شبكةعيونالإخبارية

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