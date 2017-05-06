سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 6/5/2017 بالأسواق المصرية

أسعار الحديد والأسمنت اليوم، نستعرض معكم اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 5/5/2017 بالأسواق، في جميع المحافظات المصرية، حيث نستعرض معكم اليوم فى هذا المقال المتجدد دائمًا بما يحدث بشكل دائم من تقلبات في أسعار الحديد والأسمنت بمختلف أنواعها، في جميع الشركات المصرية المنتجة على الأراضي المصرية، ونقدم لكم اليوم تفاعلات أسواق مواد البناء في مصر، والتقلبات الناتجة في تداولات شهر مايو فى كلاً من الحديد والأسمنت فى جمهورية مصر العربية، وجدير بالذكر أنه قد شهدت أسعار الحديد عدد من الاختلافات والتغيرات في أسعار تداولها اليوم، حيث لم تعد الأسعار ملتزمة بما استمر على مدار الشهر الماضي من حالة الاستقرار فى التعاملات اليومية التي قد شهدتها سوق البناء والتعمير في مصر، والتي تعاملت بها خلال شهر أبريل المنصرم، وقد ارتفع سعر طن الحديد فى مصر في اليوم في بعض الأنواع وانخفض في غيرها بينما استقرت بعض الأنواع الأخرى على نفس تعاملاتها.

من جهة أخرى، قد ترنحت أسعار تعاملات الأسمنت في محافظات مصر، بين الزيادة والنقص خلال الفترة الماضية، وتأتي معظم أنواع الأسمنت حالة من الاستقرار المؤقت والملحوظ علي معظم الأنواع والأقسام الخاصة بـ أسعار الأسمنت بالأسواق المصرية، لتعود من جديد لتشهد حالة من عدم الإستقرار فى تعاملاتها اليومية علي مختلف أنواع الشركات وأصنافها، حيث تستمر في النهاية أسعار الأسمنت ما بين الزيادة والنقص في مختلف أنواع الأسمنت ولم تلتزم الاستقرار النهائي حتى الآن.

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اسعار الاسمنت اليوم

تباين جديد في أسعار الأسمنت اليوم أثناء تعاملاته في الأسواق المصرية، حيث انخفض سعر طن الأسمنت في عدد من الشركات المصرية بمعظم المناطق والمحافظات بينما استقر سعر بعض الأنواع الأخرى علي السعر التي وصلت إليه منذ يوم أمس، ومن جهة أخرى تفاوت الانخفاض والارتفاع والاستقرار بين الأنواع والمصانع فلم تكن انخفاض ثابتة هذه المرة، كما لم يكن الارتفاع بشكل نهائي، كما لم تصرح الشركات بشكل مباشر عما يحدث بالأسواق، لتستمر العجلة بين الإرتفاع والإنخفاض، بين شركات الأسمنت، حيث ترفع أسعار الأسمنت مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقارنة بتعاملات ارتفاع سعر العملة الخضراء أمام الجنيه المصري، والذي تسبب هذا القرار بتوقف عجلة البيع بجميع المحافظات فى بعض الأوقات، وأحدث حالة من الشلل التام في حركة البيع .

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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