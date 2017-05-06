بالفيديو || غضب عارم بعد قيام زوج بشنق زوجته الحامل في شهرها الرابع .. والسبب “صادم”

سمر العشري

في واقعة مأساوية أثارت غضب عارم في الشرقية، وإن دلت هذه الواقعة على شئ فإنما تدل على الجهل والتخلف والبعد عن الدين، والحالة المأساوية التي وصل إليها المجتمع المصري، هذا المجتمع المتدين.

حيث عرضت الإعلامية وفاء طولان على قناة المحور ببرنامج “مصر أحلى”، المذاع على قناة المحور، حالة فريدة من نوعها، حيث قام زوج بقتل زوجته شنقاً، لحملها في بنت وعدم إنجاب الولد له، وكانت الزوجة حامل في شهرها الرابع.

والزوجة كانت في السنة الرابعة بكلية التربية فرنساوي ولما اكتشفت أنها حامل، أرادت أن تفّرح زوجها بأنه حامل في ولد، ولكنه لم يصدقها وقال لها “هتجبيلي بنت تاني”، وقام بشنقها، ثم أبلغ أهلها بأنها ماتت ولما جاء أهلها، وجدوها مغطاه تماماً، ورفض الزوج أن يكشف عن وجهها، ولكنهم أصروا، فكانت الصدمة الكبرى لهم، حيث تبين أثار الحبل أو السلك الذي شنقها به على رقبتها، خاصة أن أهل زوجها كانوا في شجار دائم معها وكانوا يمنعون عنها الطعام والشراب والمال، وقاموا بإبلاغ الشرطة وتم إلقاء القب عليه.

المصدر || مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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