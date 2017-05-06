أخبار عاجلة

ما حكم الشرع في زوج يخاصم زوجته بالشهور ويتكبر عليها؟ -
محاضرة فنيه قبل مران الأهلي.. وحجازي وعاشور يشاركان -
الأمن يرفض حضور روابط المشجعين في مباريات الأهلي والزمالك -
فيديو| داعية إسلامي: القرآن علاج لمريض السرطان -
«الإسكان»: 72% من أهالي مثلث ماسبيرو اختاروا التعويض المادي -
ليستر سيتي يفوز على واتفورد بثلاثية في «البريمير ليج» -
المحمدي يشارك في سقوط هال سيتي أمام سندرلاند بـ«البريمير ليج» -
البايرن يُرسل دارمشتات للدرجة الثانية -
التعادل الإيجابي يحسم مباراتي «بيرنلي وبروميتش» و«بورنموث أمام ستوك» -
دورتموند يضرب هوفنهايم بثنائية في «البوندسليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

بالفيديو || غضب عارم بعد قيام زوج بشنق زوجته الحامل في شهرها الرابع .. والسبب “صادم”

Google+ Print
بالفيديو || غضب عارم بعد قيام زوج بشنق زوجته الحامل في شهرها الرابع .. والسبب “صادم” بالفيديو || غضب عارم بعد قيام زوج بشنق زوجته الحامل في شهرها الرابع .. والسبب “صادم”

في واقعة مأساوية أثارت غضب عارم في الشرقية، وإن دلت هذه الواقعة على شئ فإنما تدل على الجهل والتخلف والبعد عن الدين، والحالة المأساوية التي وصل إليها المجتمع المصري، هذا المجتمع المتدين.

حيث عرضت الإعلامية وفاء طولان على قناة المحور ببرنامج “ أحلى”، المذاع على قناة المحور، حالة فريدة من نوعها، حيث قام زوج بقتل زوجته شنقاً، لحملها في بنت وعدم إنجاب الولد له، وكانت الزوجة حامل في شهرها الرابع.

والزوجة كانت في السنة الرابعة بكلية التربية فرنساوي ولما اكتشفت أنها حامل، أرادت أن تفّرح زوجها بأنه حامل في ولد، ولكنه لم يصدقها وقال لها “هتجبيلي بنت تاني”، وقام بشنقها، ثم أبلغ أهلها بأنها ماتت ولما جاء أهلها، وجدوها مغطاه تماماً، ورفض الزوج أن يكشف عن وجهها، ولكنهم أصروا، فكانت الصدمة الكبرى لهم، حيث تبين أثار الحبل أو السلك الذي شنقها به على رقبتها، خاصة أن أهل زوجها كانوا في شجار دائم معها وكانوا يمنعون عنها الطعام والشراب والمال، وقاموا بإبلاغ الشرطة وتم إلقاء القب عليه.

 

 

 

المصدر || مصر فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص الشوط الأول من مباراة بتروجيت والمقاصة

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول من مباراة بتروجيت والمقاصة

ستاد مصر - لقاء مع ك. حمد إبراهيم / المدرب العام للمقاصة قبل مباراة بتروجيت والمقاصة

ستاد مصر - لقاء مع ك. حمد إبراهيم / المدرب العام للمقاصة قبل مباراة بتروجيت والمقاصة

ستاد مصر - لقاء مع مدرب حراس مرمى بتروجيت قبل لقاء بتروجيت والمقاصة

ستاد مصر - لقاء مع مدرب حراس مرمى بتروجيت قبل لقاء بتروجيت والمقاصة

عمرو هاشم ربيع: جهاز أمني وراء انقلاب «المصريين الأحرار» على ساويرس

عمرو هاشم ربيع: جهاز أمني وراء انقلاب «المصريين الأحرار» على ساويرس