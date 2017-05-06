بالفيديو || وزارة التموين تُعلن عن محتويات وأسعار «شنطة رمضان» للأسرة المصرية

سمر العشري

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ” ممدوح رمضان” مؤكداً أن الوزارة تقف بجانب المواطن محدود الدخل البسيط، مشيراً أنه اعتد نموذجين لتوزيع شنط رمضان على المواطنين من خلال المجمعات الاستهلاكية، مؤكداً أنه تم تخفيض هذه الشنطة من سعر 121 جنيهاً إلى 95 جنيهاً للمواطنين بمناسبة شهر رمضان.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الوزارة من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” صباح أون” والمذاع على قناة ” أون لايف” الفضائية المصرية، صباح اليوم الجمعة الموافق 5 مايو، أنه سيتم طرح شنط رمضان بسعر أقل من السوق العادية، حيث أعلن عن شنطة أخرى بسعر 70 جنيهاً بدلاً من 80 جنيهاً، وسيتم عرضها من خلال المنافذ التابعة للوزارة.

حيث طالب ” رمضان” جميع المواطنين بضرورة تغير نمطهم الاستهلاكي من التخزين إلى شراء الاحتياجات فقط، وذلك حتى لا ترتفع الأسعار.

محتويات الشنطة الأولى بسعر 95 جنيها

” كيلو سكر واحد، لتر زيت عباد شمس،2 كيلو أرز أبيض محلي، 3 أكياس فول بوزن 500 جرام، الوزن الكلي كيلو ونصف، عبوة عدس فاخر بوزن 500 جرام، عبوة سمن صناعي نصف كيلو، عبوة صلصة بوزن 300 جرام، 3 أكياس مكرونة وزن كل كيس 350 جرام، 2 عبوة شاي كل واحدة 40 جرام، كيلو بلح جاف من النوع الفاخر “

محتويات الشنطة الثانية بسعر 70 جنيه

” لتر زيت عباد شمس، كيلو سكر واحد،2 كيلو أرز أبيض محلي، عبوة سمن صناعي نصف كيلو، عبوة صلصة بوزن 300 جرام،3 أكياس مكرونة وزن كل كيس 350 جرام،كيلو بلح جاف فاخر”.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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