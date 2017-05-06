«مهرجان كروي ساخن».. كل ما تريد معرفته عن فرق البطولة العربية

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أسفرت نتيجة قرعة البطولة العربية، التي أجريت الجمعة، بمنطقة الأهرامات بالجيزة، عن وقوع فريق الأهلي على رأس المجموعة الأولى، بينما الزمالك في المجموعة الثانية، والمريخ السوداني بالمجموعة الثالثة.

وتستضيف مصر البطولة التي تضم 12 فريقًا، من الوطن العربي، خلال الفترة من 22 يوليو حتى 5 أغسطس. والتي تشير القرعة إلى مواجهات ساخنة للغاية على مستوى المجموعات الثلاث.

وجاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الأهلي، الفيصلي الأردني، نصر حسين داي الجزائري، الوحدة الإماراتي.

المجموعة الثانية: الزمالك، الفتح الرباطي المغربي، النصر السعودي، العهد اللبناني.

المجموعة الثالثة: المريخ السوداني، الهلال السعودي، الترجي التونسي، النفط العراقي.

«التحرير» تستعرض لكم في السطور التالية موقف الفرق المشاركة في البطولة:

المجموعة الأولى (مجموعة الأهلي)

الفيصلي الأردني

صاحب المركز الثاني بـ43 نقطة متساويًا مع نظيره الجزيرة بنفس رصيد النقاط صاحب المركز الأول بفارق الأهداف، بدوري المناصير الأردني للمحترفين 2016/2017.

وتوج بالدوري الأردني 32 مرة، كأس الأردن 18 مرة، درع الاتحاد الأردني 6 مرات، كأس السوبر الأردني 15 مرة، كأس الاتحاد الآسيوي مرتين، دوري أبطال العرب 2007 حقق المركز الثاني، بطولة أبطال الكؤوس العربية حقق المركز الثاني، بطولة النخبة العربية حقق المركز الثاني.

نصر حسين داي الجزائري

يحتل نصر حسين داي الجزائري، المركز السادس، بالرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس موسم2016/2017، ويتبقى له 6 مبارايات على نهاية الدوري العام.

حصل على لقب الدوري الجزائري عام 1967، وبطل كأس الجزائر عام 1979، ووصيف بطل كأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس 1978.

الوحدة الإماراتي

يحتل نادي الوحدة الإماراتي، المركز الخامس، بدوري الخليج العربي الإماراتي 2016/2017، ويتبقى له مباراة وحيدة على نهاية الدوري.

وحصل على بطولة الدوري العام 4 مرات، وكأس رئيس الدولة مرة واحدة، وبطولة كأس السوبر مرتين، ولعب في كأس العالم للأندية عام 2010 وحل سادسا، مسجلا أكثر عدد أهداف في البطولة برصيد 6 اهداف متفوقا على نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وتوج ببطولة كأس الاتحاد 4 مرات، ولعب في دوري أبطال آسيا 9 مرات، وكان أفضل إنجاز له الوصول إلى نصف النهائي عام 2007.

المجموعة الثانية (مجموعة الزمالك)

الفتح الرباطي المغربي

يحتل الفتح الرباطي المغربي، المركز السابع بالبطولة الاحترافية إتصالات المغرب 2017/2016، ويتبقى له 4 مباريات على نهاية الدوري.

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وتوج بلقب الدوري المغربي قبل الاستقلال: 7 مرات، والدوري المغربي الممتاز مرة واحدة، وكأس العرش المغربي 6 مرات، وكأس الاتحاد الإفريقي مرة واحدة عام 2010.

النصر السعودي

أنهى النصر السعودي، بطولة دوري جميل السعودي للمحترفين 2016/2017، في المركز الثالث.

وعلى مدار تاريخه، حصل على لقب الدوري السعودي الممتاز 15 مرة، وكأس ملك السعودية 6 مرات، وكأس ولي العهد 3 مرات، وكأس الكؤوس الأسيوية مرة واحدة، وكاس السوبر الآسيوي مرة واحدة.

العهد اللبناني

توج العهد اللبناني، ببطولة الدوري اللبناني 2016/2017، برصيد 49 نقطة، كما حقق في تاريخه الدوري اللبناني الممتاز 4 مرات، كأس لبنان 4 مرات، كأس الإتحاد اللبناني مرتين، كأس النخبة اللبناني 5 مرات، كأس السوبر اللبناني 4 مرات.

المجموعة الثالثة

المريخ السوداني

يحنل نادي المريخ، المركز الثاني برصيد 33 نقطة، ببطولة سوداني للدوري الممتاز 2017، ويتبقى له مباراة وحيدة وتعد تحصيل حاصل.

وتمكن من التتويج بلقب الدوري السوداني 20 مرة، فيما حقق الفوز بكأس السودان 23 مرة.

الهلال السعودي

توج نادي الهلال السعودي، ببطولة دوري جميل السعودي للمحترفين 2016/2017، برصيد 66 نقطة.

وتاريخ عامر بالبطولات المتنوعة، إذ توج بلقب الدوري السعودي 14 مرة، كأس الملك 7 مرات، كأس ولي العهد 13 مرة، كأس الاتحاد السعودي 7 مرات، كأس المؤسس مرة واحدة، كأس السوبر السعودي مرة واحدة.

وفاز بدوري أبطال العرب مرتين، كأس الكؤوس العربية مرة واحدة، كأس السوبر العربي مرة واحدة، كأس الخليج العربي مرتين، دوري أبطال آسيا مرتين، كأس الكؤوس الآسيوية مرتين، كأس السوبر الآسيوي مرتين.

الترجي التونسي

يحتل نادي الترجي التونسي، المركز الأول بالرابطة التونسية المحترفة الأولى لكرة القدم 2016/2017، برصيد 20 نقطة، ويتبقى مباراتين على نهاية مجموعة التتويج.

وفاز بالدوري التونسي 26 مرة، كأس تونس 15 مرة، كأس السوبر التونسي مرتين، دوري أبطال إفريقيا مرتين، كأس الاتحاد الإفريقي مرة واحدة، كأس الأندية الإفريقية لأبطال الكؤوس مرة واحدة، الكأس الإفريقية الممتازة مرة واحدة، الكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة، دوري أبطال العرب مرتين، الكأس العربية الممتازة مرة واحدة، كأس شمال إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس مرة واحدة.

النفط العراقي

توج نادي النفط العراقي ببطولة الدوري العراقي الممتاز 2016/2017، برصيد 60.