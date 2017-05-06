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وزارة الداخلية تصدر بيان تكشف فيه تفاصيل الاشتباكات المسلحة التي وقعت بقنا .. وتدفع بفرق قتالية وتفرض كردوناً أمنياً حول المنطقة

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وزارة الداخلية تصدر بيان تكشف فيه تفاصيل الاشتباكات المسلحة التي وقعت بقنا .. وتدفع بفرق قتالية وتفرض كردوناً أمنياً حول المنطقة وزارة الداخلية تصدر بيان تكشف فيه تفاصيل الاشتباكات المسلحة التي وقعت بقنا .. وتدفع بفرق قتالية وتفرض كردوناً أمنياً حول المنطقة

كشف مصدر أمني بمديرية أمن قنا، تفاصيل الاشتباكات المسلحة، التي تمت بين عائلتين، بمحافظة قنا، واستخدمت فيها الأسلحة النارية، لافتاً إلى أنه تم الدفع بعدد من قوات الأمن المركزي، مدعومة بفرق قتالية، للسيطرة على الاشتباكات، مع فرض طوقاً أمنياً، حول المنطقة.

كان مدير أمن قنا، اللواء “صلاح الدين حسان”، قد تلقى إخطارًا من العميد “أشرف حسن”، مأمور مركز شرطة فرشوط، يفيد إصابة 5 مزارعين، إثر نشوب اشتباكات مسلحة بين عائلتين بالمركز، بسبب خلافات عائلية بينهما.

تم نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط ونجع حمادي العام، بعد دفع الوزارة بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الاشتباكات، لتلقي العلاج وتحرر المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيقات .

 

 

 

 

المصدر : فايف

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