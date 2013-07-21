الحلقة (11) من "سكتم بكتم 4".. الرجل المخلوع

كتب : محمد شنح السبت 20-07-2013 22:32

شهدت أحداث الحلقة "11" من المسلسل السعودي "سكتم بكتم4"، والتي تحمل عنوان "الرجل المخلوع"، حيث يتزوج بطل العمل "دحيم"، الذي يتقمص دوره الفنان الكوميدي "فايز المالكي" من إمرأة جميلة، تهتم طوال الوقت بالعناية به وبمظهره وعمله.

زوجة "دحيم" تطلب منه بعد فترة من الزواج، أن يكتب شركته ومنزله باسمها، بعد أن كانت باسم والدته، وتظل تطارده وتداعبه لحين يفعل لها ما تريد، ثم يفاجئ بعد ذلك بأنه خلعته، وتطرده من منزله، وتقدم له شخص آخر وتوقل أنه خطيبها، فيصاب بصدمة كبيرة.

يذكر أن مسلسل "سكتم بكتم 4"، هو مسلسل كوميدي اجتماعي، متصل منفصل من 30 حلقة، فكل حلقه ثابتة بشخصياتها مختلفه بموضوعها، حيث تناقش وتعالج كل حلقة قضية اجتماعية، المسلسل تأليف عبد العزيز المدهش، والمخرج محمد العوالي.