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بالقوة الجبرية || نزع ملكية 300 محل بوسط البلد .. لهذا السبب

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بالقوة الجبرية || نزع ملكية 300 محل بوسط البلد .. لهذا السبب بالقوة الجبرية || نزع ملكية 300 محل بوسط البلد .. لهذا السبب

كشفت تقارير إخبارية، عن خريطة أماكن المحلات التي تعتزم الدولة إزالتها، بعقارات شارع 26 يوليو، حيث سيتم انتزاع ملكية 300 محلًا تجاريًا بمنطقة وسط البلد، وذلك لتنفيذ المرحلة الثالثة “3 أ” من الخط الثالث لمترو الأنفاق والذى يشمل محطات “ماسبيرو – ناصر – – الكيت كات”.

ومن جانبه أكد “طارق أبو الوفا”، رئيس ادارة التخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، أن الهيئة تخطط لنزع ملكية 300 محل فى شارع 26 يوليو ومنطقة بولاق أبو العلا، بالقوة الجبرية، بعد رفض أصحابها التفاوض، لافتاً إلى أنه سيتم تعويض أصحاب تلك المحلات بـ20 ألف جنيه للمتر للمالك، و7 آلاف للمستأجر”، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم الموقع للمقاولين لهدمها قبل يوم 25 مايو المقبل، بعد موقع فتح المزاد بـ11 يومًا.

كما كشف موقع “مصراوي” عن إجمالي المنشآت التي سيتم هدمهما في المناطق المتعارضة لتنفيذ أعمال المحطات الأربع، هي كالآتي:

محطة ناصر: حيث سيتم هدم دورات مياه بمساحة 2.65 متر بساحة انتظار السيارات بشارع 26 يوليو.

محطة ماسبيرو بشارع 26 يوليو: فسيتم هدم العقارات رقم (70، 72، 72أ، 74، 76، 78، 80) وتشمل الآتي، مبنى سينما علي بابا (أرضي وأول طابق) بمساحة 500 متر مربع، وجراج سيارات (أرضي) بمساحة حوالي 1000متر مربع، مبنى (أرضي وأول) بمساحة 950 متر مربع، مبنى (أرضي وأول) بمساحة 1000 متر مربع، جراج شركة ماسبيرو (أرضي) بمساحة 1300 متر، جراج شركة ماسبيرو بمساحة 850 متر، جراج “إخوان مقار” بشارع 26 يوليو، مباني ومحلات مختلفة أرضي بمساحة حوالي 720 متر مربع.

سيتم انتزاع الملكيات بشارع إسماعيل محمد، لإنجاز أعمال محطة مترو الزمالك وهي، مخزن أرضي بمساحة 27 متر بمدرسة دار التربية بشارع إسماعيل محمد، مبنى (أرضي وأول) بمساحة 35 متر مربع بداخل مدرسة دار التربية، بالإضافة إلى هدم جزء من سور مدرسة دار التربية بطول 100 متر، وجزء من سور فيلا بطول 40 متر بشارع إسماعيل محمد.

محطة الكيت كات بشارع السودان: سيتم جزء من سور حديقة مكتبة خالد بن الوليد بطول 10 متر، وجزء من سور مركز شباب ناصر بطول 58 متر.

 

 

 

المصدر : فايف

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