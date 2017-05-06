بعد تبخر أحلامهم| «التحرير» تحاور المضربين عن الطعام من مستبعدي «إسكان أسوان»

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سيدة: قرار استبعادي ظالم.. ومواطن بالمعاش: لا فرص حاليا للحصول على وحدات سكنية أخرى

بعد أن تبخرت أحلامهم فى الحصول على وحدة سكنية بالمشروع، إستمر إضراب 4 أشخاص عن الطعام داخل مستشفى أسوان الجامعى لليوم الثانى على التوالى والذى بدأوه أمس الجمعة احتجاجا على قرار استبعادهم من الدخول فى القرعة العلنية لمشروع إسكان الأوقاف والتى من المقرر إجراؤها مساء اليوم السبت لتخصيص 4920 وحدة سكنية.

والتقت «التحرير» بعدد من المستبعدين والذين دخلوا فى إضراب عن الطعام بالمستشفى الجامعى بأسوان، إذ يقول إبراهيم عبدالمحسن إبراهيم بالمعاش 63 سنة، إنه كان يعمل سابقا مشرفا بمديرية الإسكان في أسوان، وأنه دخل فى الإضراب احتجاجا منه على استبعاد زوجته من الكشوف النهائية للدخول مساء اليوم فى القرعة العلنية لتخصيص وحدات المشروع، فى الوقت الذى تخطت فيه زوجته سن الخمسين، حيث لا فرص ولا وقت أمامهم حاليا للحصول على وحدات سكنية أخرى.

وتابع أن زوجته تقدمت عام 2008 للحصول على وحدة سكنية، وعقب مضى 9 سنوات كاملة قضوها فى التنقل بين الشقق المفروشة والإسكان الخاص باهظ الثمن، إلا أن حلمهم تبخر سريعا رغم انطباق كافة الشروط عليهم، وجاء استبعادهم بسبب نظام القرعة والذى حدد فقط الدخول بأسبقية حجز الوحدات عام 2008 بعد أن حصرها فى شهرى سبتمبر وأكتوبر فقط، فيما تم ترحيل باقى المتقدمين من بعد شهر أكتوبر للمراحل الأخرى للمشروع.

وكشفت تهانى عبدالعال 43 سنة (مدرسة) بمدرسة التربية الفكرية بأسوان، إن سبب إضرابها جاء لاستبعادها "الظالم" - حسب وصفها- بعد أن تم قبول أوراقها ضمن المتقدمين لحجز وحدات المشروع، لكنها فوجئت يوم الخميس الماضى بعدم وضع اسمها ضمن القوائم النهائية للدخول فى القرعة العلنية، إذ تم استبعادها لأسباب غير معروفة رغم أن تاريخ حجزها للوحدة السكنية فى سبتمبر 2008، علما بأن القرعة ستجرى للحاجزين لشهرى سبتمبر وأكتوبر فقط.

وتابعت قائلة: عندما توجهت للاستفسار عن أسباب الاستبعاد، أخبرونى بأنه بسبب زيادة الدخل، مؤكدة أن ذلك ليس حقيقة استبعادها، ومن المؤكد أن هناك سببا آخر، على حد قولها.

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وفى نفس السياق أضافت زينب صبرى حسن (ربة منزل) 33 سنة، أنها أضربت عن الطعام بعد أن فاجأها قرار استبعادها، بحجة أنها حجزت الوحدة السكنية الخاصة بها فى ديسمبر 2008 فى ظل أن المسموح لهم فقط بالدخول لإجراء القرعة العلنية الحاجزين خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر فقط، بشكل ظالم فى حين تقرر ترحيل باقى الحاجزين لمراحل أخرى هى فى علم الغيب، على حد وصفها.

وأضافت أن محافظة أسوان لم تضع شرطا خاصا فى بداية حجز وحدات مشروع إسكان الأوقاف يقضى بتخصيص وحدات المشروع وفقا لأقدمية أو أسبقية الحجز.

وحرر كل من "زينب صبري حسن 33 سنة (ربة منزل)، وتهاني عبدالعال 43 سنة وتعمل (مدرسة) وإبراهيم عبدالمحسن إبراهيم بالمعاش 63 سنة، كان يعمل سابقا مشرف بمديرية الاسكان بأسوان، ومصطفى عادل عبدالمحسن 29 سنة (عامل أجرى)، محضر إثبات لحالتهم فور استقبالهم بمستشفى أسوان الجامعى لحين وصول فريق من النيابة للتحقيق معهم والسماع لشكواهم.

وأعلنت محافظة أسوان عن إجراء القرعة العلنية لتخصيص وحدات مشروع إسكان الأوقاف، اليوم السبت، والبالغ عددها 4920 وحدة، من حيث رقم العمارة وتحديد الأدوار للحاجزين خلال شهر سبتمبر وأكتوبر 2008.

يذكر أن عدد المستبعدين من الدخول للقرعة العلنية يصل إلى 957 شخصا، لم تنطبق عليهم الشروط التى أعلنت عنها المحافظة.