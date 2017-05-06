بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن دور المجموعات في «دوري أبطال إفريقيا»

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أسفرت قرعة مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لنسخة 2017، عن وقوع الأهلي مع الوداد المغربي والقطن الكاميروني، بينما اصطدم الزمالك بثنائي عربي.

وسيشهد هذا الموسم لعب مرحلة المجموعات بداية من دور الـ16، على عكس النسخ السابقة التي كان يشهد فيها دور الـ8 مرحلة المجموعات،

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: النجم الساحلي التونسي، الهلال السوداني، المريخ السوداني، فيروفيارو دو مابوتو الموزمبيقي.

المجموعة الثانية: الزمالك، اتحاد العاصمة الجزائري، أهلي طرابلس الليبي، كابس يونايتد الزيمبابوي.

المجموعة الثالثة: صنداونز الجنوب إفريقي، الترجي التونسي، فيتا كلوب الكونغولي، سان جورج الإثيوبي.

المجموعة الرابعة: الأهلي، الوداد المغربي، القطن الكاميروني، زاناكو الزامبي.

تاريخ الفرق المصرية فى دور المجموعات فى آخر 10 سنوات

2007

وصل الأهلي لدور المجموعات في تلك البطولة، وشارك في المجموعة الثانية (ب)، إلى جانب كل من الترجي التونسي والهلال السوداني وأسيك ميموزا الإيفواري، وتصدر المارد الأحمر المجموعة برصيد 12 نقطة بعد فوزه في 4 مباريات وتلقيه هزيمتين، وسجل 8 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهدف.

ووصل الأهلي للمباراة النهائية وواجه النجم الساحلي التونسي، وتعادلا ذهابًا في تونس بالملعب الأولمبي بسوسة، لكن المارد الأحمر تلقى هزيمة بثلاثية مقابل هدف في ستاد القاهرة، ليتوج النجم باللقب.

2008

ضمت المجموعة الأولى القطبين (الأهلي والزمالك) إلى جانب ديناموز وأسيسك ميموزا، وتصدر المارد الأحمر المجموعة برصيد 12 نقطة بعد فوزه في 3 لقاءات وتعادله في 3 لقاءات، وسجل 9 أهداف، وتلقت شباكه 6 أهداف، في المقابل حل الزمالك رابعًا برصيد 5 نقاط.

واستكمل الأهلي مشواره وعبر إلى المباراة النهائية، واقتنص اللقب بعد فوزه ذهابًا (2-0) أمام كوتون سبورت اف سي الكاميروني في ستاد القاهرة، ثم تعادل في الكاميرون بهدفين لمثلهما.

2009

لم تتمكن الأندية المصرية من الصعود لدور المجموعات بتلك البطولة، بعد أن خسر الأهلي في دور الـ 16 أمام كانو بيلارس النيجيري، رغم أنه تعادل ذهابا في نيجيريا (1-1)، و(2-2) في القاهرة، لاحتساب الهدف بهدفين خارج الأرض.

2010

بلغ فريقا الأهلي والإسماعيلي دور المجموعات في تلك البطولة، وشاركا في المجموعة الثانية إلى جانب كل من شبيبة القبائل الجزائري وهارتلاند النيجيري، وحل المارد الأحمر بالمركز الثاني بالمجموعة برصيد 8 نقاط، بعد فوزه في لقائين وتعادله في مباراتين وتلقيه هزيمتين، وسجل 8 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف، في المقابل حل الإسماعيلي ثالثًا برصيد 6 نقاط.

وودع الأهلي البطولة في الدور قبل النهائي أمام الترجي التونسي، بعد فاز المارد الأحمر في القاهرة بهدفين لهدف، وخسر بهدف نظيف في الملعب الأولمبي برادس.

2011

وصل الأهلي لدور المجموعات في تلك البطولة، وشارك في المجموعة الثانية إلى جانب الترجي التونسي والوداد الرياضي المغربي ومولودية الجزائر، وخرج المارد الأحمر بعد أن حل ثالثًا برصيد 7 نقاط بعد فوزه في مباراة وتعادله في 4 مباريات وتلقيه هزيمة، وسجل 7 أهداف، واستقبلت شباكه 6 أهدف.

2012

وقعا الأهلي والزمالك معًا بدور المجموعات في تلك البطولة بالمجموعة الثانية إلى جانب مازيمبي وبيركيوم تشيلسي الغاني، وتصدر المارد الأحمر المجموعة برصيد 11 نقطة بعد فوزه في 3 لقاءات وتعادله في مباراتين وتلقيه هزيمه وحيده، وسجل 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف، في المقابل حل الزمالك رابعًا برصيد نقطتين.

واستكمل الأهلي مشواره وعبر إلى المباراة النهائية، واقتنص اللقب بعد تعادله ذهابًا (1-1) أمام الترجي التونسي في برج العرب، ثم فوزه بهدفين مقابل هدف في الملعب الأولمبي برادس.

2013

صعد فريقا الأهلي والزمالك لدور المجموعات في تلك البطولة التي أوقعتهما معًا بالمجموعة الأولى إلى جانب أورلانو بيراتس الجنوب أفريقي وليوبارد دو ليسي، وتصدر المارد الأحمر المجموعة برصيد 11 نقطة بعد فوزه في 3 لقاءات وتعادله في مباراتين وتلقيه هزيمة وحيدة، وسجل 8 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف، في المقابل حل الزمالك ثالثًا برصيد 7 نقاط.

وبلغ المارد الأحمر المباراة النهائية، واقتنص اللقب للمرة الثامنة في تاريخه، بعد تعادله ذهابًا (1-1) أمام أورلانو بيراتس، ثم فوزه بهدفين نظيفين في القاهرة بملعب المقاولون العرب.

2014

تمكن الزمالك من الوصول لدور المجموعات في تلك البطولة، وشارك في المجموعة الأولى إلى جانب كل من مازيمبي الكونغولي والهلال السوداني وفيتا كلوب الكونغولي، وودع الفارس الأبيض البطولة من هذا الدور بعد أن حل رابعًا برصيد 4 نقاط بعد فوزه في مباراة وتعادله في مثلها وتلقيه 4 هزائم، وسجل 4 أهداف، واستقبلت شباكه 7 أهدف.

2015

لعب سموحة في المجموعة الأولى إلى جانب كل من مازيمبي الكونغولي والهلال السوداني والمغرب التطواني المغربي، وخرج الفريق السكندري بعد أن حل رابعًا برصيد 4 نقاط بعد فوزه في مباراة وتعادله في مثلها وتلقيه 4 هزائم وسجل 5 أهداف، واستقبلت شباكه 10 أهدف.

2016

فى تلك البطولة لعب الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب كل من الوداد الرياضي المغربي وزيسكو يونايتد الزامبي وأسيك ميموسا الإيفواري، وخرج الفارس الأحمر بعد أن حل ثالثًا برصيد 6 نقاط بعد فوزه في مباراة وتعادله في ثلاث مباريات وتلقيه هزيمتين وسجل 6 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهدف.

من جانبه لعب الزمالك في المجموعة الثانية إلى جانب كل من ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وإنييمبا النيجيري ووفاق سطيف الجزائي، وحل الفارس الأبيض ثانيًا برصيد 6 نقاط بعد فوزه في مباراتين وخسارته في مثلهما (بعد إقصاء سطيف من الدور عن طريق الكاف)، وسجل الزمالك 3 أهداف، وتلقى مثلها.

وخاض الزمالك المباراة النهائية، إلا أنه لم يتمكن من اقتناص اللقب الغائب عن جدران ميت عقبة منذ أكثر من 14 عامًا، حيث خسر ذهابًا في جنوب إفريقيا 3-0 من ماميلودي صن داونز، وفاز إيابًا بهدف نظيف في برج العرب.

المواجهات المباشرة بين الزمالك وفرق المجموعة الثانية

الزمالك × اتحاد العاصمة الجزائري

واجه نادي الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في مباراة واحدة، كانت في البطولة العربية للأندية نسخة 2003، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين (1-1).

الزمالك × أهلي طرابلس الليبي

واجه الزمالك نظيره أهلي طرابلس الليبي، في مبارتين، خلال منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية نسخة 1976، وتمكن الفريق الأبيض، من الفوز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة، وفي مباراة العودة فاز الفريق الليبي بهدفين مقابل هدف.

الزمالك × كابس يونايتد الزيمبابوي

لم يلتق فريقي الزمالك وكابس يونايتد في أي مباراة من قبل. ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض أولى مبارياته في القاهرة مع فريق كابس يونايتد، في 12 الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

المواجهات المباشرة بين الأهلي وفرق المجموعة الرابعة

الأهلي × الوداد المغربي

واجه الأهلي نظيره الوداد المغربي 5 مرات، فاز في مبارتين وتعادل في 3 مباريات، ولم يخسر في أي مواجهة، وكانت أولى المواجهات في دورة الزيتون الودية عام 2009، وفاز الأهلي بالمباراة (2-0)، ثم تواجه الفريقين 4 مرات في دوري أبطال إفريقيا لمرحلة المجموعات، تعادلا ذهابًا وأيابًا في نسخة 2011، وفي نسخة 2016 تعادلا سلبيًا في مباراة الذهاب وفاز الأهلي (1-0) في مباراة العودة.

الأهلي × القطن الكاميروني

واجه الأهلي نظيره القطن الكاميروني، في 6 مباريات، الأولى في نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2008، فاز الشياطين الحمر، في مباراة الذهاب (2-0) وتعادلا في لقاء العودة (2-2) ليحصد الأحمر سادس ألقابه الإفريقية على حساب القطن.

وفي نسخة 2013 في الدور نصف النهائي، تعادلا بنفس النتيجة ذهابًا وأيابًا (1-1) إلا أن الأهلي تمكن من عبور القطن بضربات الجزاء، وفي عام 2014 تواجها في دور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية، وفاز الأهلي (1-0) في مباراة الذهاب، كما فاز (2-1) في لقاء العودة.

الأهلي × زاناكو الزامبي

لم يلتق الأهلي مع نظيره زاناكو الزامبي، في أي مباراة من قبل، ومن المقرر أن يخوض الأهلي أولى مباراته في دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مع الفريق الزامبي أحد أيام 12 و 13 و 14 مايو الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ونستنتج من نتائج الأهلي في المباريات السابقة أمام منافسية من المجموعة الرابعة، أن المارد الأحمر ستكون فرصه في التأهل أعلى من منافسية، فلم يخسر الأهلي في أي مباراة واجه بها الفرق الواقعه معه في المجموعة.

نبذة عن الفرق ومشوارها في البطولة

المجموعة الأولي

1-النجم الساحلي

أحد أكبر الأندية التونسية، بطل الدوري التونسي فى 10 مناسبات، ونجح فى تحقيق دوري أبطال إفريقيا مرة وحيدة عام 2007، وتوج بلقب كأس الاتحاد الإفريقي مرتين عام 1995 و1996، بالإضافة إلى الكونفدرالية الإفريقية عامي 2006 و2015.

المدير الفني:

هوبير فيلود، مدير فني فرنسي، سبق له تدريب مازيمبي الكونغولي الموسم الماضي، قبل أن يتولي تدريب النجم الساحلي مطلع الموسم الجاري.

أبرز اللاعبون:

أيمن المثلوثي حارس مرمي المنتخب التونسي الأساسي، يعد من أهم ركائز الفريق التونسي، بالإضافة إلى لاعب خط الوسط إيهاب المساكني صاحب الـ4 أهداف فى بطولة الدوري، ويعد ديجو أكوستا المهاجم البرزيلي أبرز لاعبي الفريق، إذ نجح فى تسجيل 7 أهداف فى بطولة الدوري.

مشوار الفريق فى البطولة:

بدأ النجم الساحلي مشواره فى البطولة من دور الـ32، عندما التقي مع تاندا الإيفواري ونجح فى التغلب عليه ذهابًا بنتيجة 3-1 وفى العودة بنتيجة 2-1،ليتأهل الفريق إلى دور المجموعات.

2-الهلال السوداني

أقوي الأندية السودانية، صاحب الـ26 لقب فى الدوري السوداني، وحقق كأس السودان 7 مرات، ولم ينجح فى الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، إذ احتل وصافة المجموعة مرتين فى 1987، 1992.

ودائما ما يشارك الفريق السوداني بصفة مستمرة في دوري أبطال إفريقيا.

المدير الفني:

المدير الفني التونسي نبيل كوكي، هو الذي يقود فريق الهلال، ورحل عن تدريبه سابقًا بعد الهزيمة فى نصف نهائي بطولة 2015 علي يد اتحاد العاصمة الجزائري، وتم التعاقد معه مجددًا في مارس الماضي ليتأهل مع الفريق إلى دور المجموعات.

أبرز اللاعبون:

يمتلك الهلال ثنائي هجوم غاني وهم تيتيه كوفي الذي يحتل صدارة هدافي الدوري السوداني برصيد 7 أهداف، في حين أحرز أوجستين أوكرا 4.

مشوار الفريق فى البطولة:

جنبت القرعة دخول فريق الهلال منافسات الدور التمهيدي ولعب ضد فريق اي اس بورت لويس من موريشيوس في دور الـ32، ونجح الفريق السوداني فى العبور إلى دور المجموعات بعد التغلب عليه ذهابًا بنتيجة 3-0 وتعادلا الفريقين بنتيجة 2-2 فى العودة.

3-المريخ السوداني:

يعد المريخ هو أكثر الأندية السودانية تحقيقًا للبطولات، نجح في الفوز بـ20 بطولة دوري والتتويج بالكأس فى 23 مناسبة، ويعد الإنجاز الأكبر في تاريخه في إفريقيا هو تحقيقه لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية عام 1989، بجانب وصوله لنصف النهائي أمام مازيمبي في نسخة 2015 لدوري الإبطال.

المدير الفني:

الإيطالي دييجو جارزيتو هو المدير الفني للفريق المريخ، ويتولى المهمة الفنية للفريق منذ عام 2014، وتوج جارزيتو ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2009 مع مازيمبي الكونغولي.

أبرز اللاعبون:

يعد أبرز لاعبو الفريق هم أحمد عبد الله ضفر، علي جعفر، علاء الدين يوسف، أمير كمال، رمضان عجب، بكري المدينة هداف الفريق وصاحب الـ11 هدف فى بطولة الدوري، محمد عبد المنعم عنكبة و المصري عاشور الأدهم لاعب الزمالك والمصري السابق، بالإضافة إلى الثنائي النيجيري كلتشى أوسونوا و كونلي.

مشوار الفريق فى البطولة:

نجح المريخ في تخطي دور الـ64 أمام سوني إيلا ممثل غينيا الإستوائية بالفوز بخمسة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، أما في دور الـ32 فقد شهدت عودة تاريخية تعرض للخسارة ذهابًا خارج أرضه أمام ريفرز يونايتد النيجيري بثلاثية نظيفة، لينجح في قلب الطاولة إيابًا على ملعبه ووسط جماهيره ويفوز بربعاية مقابل لا شيء ليتأهل لدور المجموعات بالبطولة.

4- فيروفيار دا بيريرا

توج الفريق بلقب الدوري الموزمبيقي الموسم الماضي ليشارك في نسخة هذا الموسم من دوري أبطال إفريقيا لأول مرة فى تاريخه، ولا يملك الفريق تاريخًا كبيرًا فى البطولات الإفريقية، إذ شارك فى في ثلاث بطولات لكأس الكونفدرالية الإفريقية أعوام 2006 و 2014 و 2015 وودعهم جميعًا مبكرًا.

المدير الفني:

هو الأسترالي أوريليو فيدوكا.

أبرز لاعبو الفريق:

البرازيلي مانويل ماسيفا صاحب الـ28 عاما، و الموزمبيقي دايو صاحب الـ29 عاما، يعد هذا الثنائي الأخطر فى خطوط الفريق الموزمبيقي.

مشوار الفريق فى البطولة:

بداً الفريق الموزمبيقي مشواره فى البطولة من دور الـ64 عندما التقي مع زيماموتو الزينجباري وخسر المباراة الأولي فى زينجبار بنتيجة 2-1، ونجح فى الفوز بمبارة العودة بنتيجة 3-1، ليتأهل الفريق إلى دور الـ32 ويلاقي باراك يانج كونترولرز الليبيري، ويتغلب عليه بضربات الجزاء.

- المجموعة الثانية

1- الزمالك المصري:

أحد أكبر الأندية المصرية والإفريقية، صاحب الـ12 لقب دوري، وتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا فى 5 مناسبات أعوام 1984 و1986 و1993 و1996 و2002 وبطولة أبطال الكؤوس عام 2000.

المدير الفني:

أوجستو إيناسيو البرتغالي الذي تولي تدريب الفريق مطلع أبريل الماضي، وسبق لايناسيو قيادة سبورتينج لشبونة البرتغالي صاحب التاريخ الكبير.

أبرز اللاعبون:

محمود عبد الرازق "شيكابالا" صاحب الـ4 أهداف فى بطولة الدوري الممتاز، يعد أحد أبرز لاعبي الأبيض هذا الموسم، بالإضافة إلى علي الجبر المدافع الذي يقدم مستويات رائعة مع الأبيض وعلى المستوى الدولي، وباسم مرسي أحد أبرز مهاجمي الفريق، إذ نجح فى تسجيل 5 أهداف للأبيض خلال بطولة الدوري.

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مشوار الفريق فى البطولة:

بداً الزمالك مشواره فى البطولة من دور الـ32، عندما التقي مع إينجو رينجرز النيجيري، وفاز ذهابا بنتيجة 4-1 وخسر فى العودة بنتيجة 2-1، ليصعد إلى دور الـ16.

2-اتحاد العاصمة الجزائري:

أحد أكبر الأندية الجزائرية المعروفة في القارة الإفريقية ولكنه لم يستطع الفوز بأي لقب أفريقي، وابتعد الفريق عن المشاركات الإفريقية فى السنوات الأخيرة.

المشاركات:

يشارك الفريق في نسخة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثامنة، وكانت أولى المشاركات عام 1997 لكنه لم يفوز بأي لقب في سبع مشاركات سابقة.

مدرب الفريق:

المدرب البلجيكي بول بوت، والذي سبق له تدريب منتخبات بوركينا فاسو والأردن قبل أن يتولى تدريب نادي اتحاد العاصمة الجزائري آملًا في تحقيق إنجاز إفريقي جديد.

أبرز اللاعبون:

أمير سعيود، لاعب النادي الأهلي الأسبق الذي قضى موسم داخل القلعة الحمراء، قدم فيه أداء مهاري ظل في ذاكرة الجماهير المصرية بصفة عامة، سعيود مع الفريق الجزائري يقدم أدءًا مميزًا ونجح في قيادته للوصول لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بجانب بن يحيى محمد المدافع الهداف بالفريق الجزائري وخاصة في لقاءات الدوري، ولكنه لم يسجل في لقاء دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا أمام رايل كلوب البوركيني.

3- كابس يونايتد:

الفريق الزيمبابوي تأسس عام 1973 وحقق لقب الدوري 5 مرات وشارك 3 مرات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، أعوام 1997 و2005 و2006.

المدير الفني:

لوويد شيتيمبوي ويبلغ من العمر 45 عاما وسبق وأن توج مع فريق كابس يونايتد بلقب الدوري عام 1996، عندما كان لاعبًا فيه وتولى قيادة كابس عام 2015.

أبرز اللاعبين:

يضم كابس يونايتد لاعب دولي واحد هو هاردلايف زفيركوي ويلعب في خط الوسط، وشارك في 12 مباراة دولية مع منتخب زيمبابوي، ولا يوجد أي لاعب محترف في قائمة الفريق.

مشوار الفريق فى البطولة:

بدأ كابس يونايتد مشواره في دوري أبطال إفريقيا 2017 بالتعادل مع ليولي من ليستوتو سلبيًا في مباراة الذهاب والفوز في الإياب بنتيجة 2-1 قبل أن يقصي مازيمبي من دور الـ 32 بالتعادل ذهابًا 1-1 في الكونغو وسلبيًا في زيمبابوي.

4- أهلي طرابلس الليبي:

من أفضل الأندية الليبية، وأكثرهم مشاركة فى السنوات الـ10 الأخيرة، ووصل الفريق هذا العام إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ومن المتوقع أن يكون منافس عنيد للزمالك واتحاد العاصمة الجزائري على بطاقة التأهل.

مدرب الفريق:

يدرب الفريق الليبي المدير الفني المصري القدير طلعت يوسف، الذي له العديد من التجارب بالكرة المصرية مع أندية الاتحاد السكندري وبتروجت واتحاد الشرطة وطلائع الجيش.

أبرز اللاعبين:

يمتلك الفريق العديد من اللاعبين المتميزين بالخطوط الثلاثة، بدءًا من محمد نشنوش الحارس وأنيس سالتو المدافع ومؤيد اللافي لاعب الوسط نهاية بالمهاجم سالم عبالو.

مشوار الفريق فى البطولة:

شارك في دور الـ64 أمام فريق ستار أف سي الغاني وحقق الفوز في اللقاء الأول بنتيجة 0-2 في حين عاد بلقاء الإياب وكرر فوزه بنتيجة 1-3.

وفي دور الـ32 التقى مع نادي الفتح الرباطي المغربي في ديربي عربي خالص، وحقق الفوز في اللقاء الأول بنتيجة 0-2، ولكنه في المغرب سقط مهزومًا بنتيجة 1-3 واستفاد من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض وتأهل لدور المجموعات.

المجموعة الثالثة

1- صن داونز:

الفريق الجنوب إفريقي المعروف وصاحب النسخة الماضية من البطولة، بعدما نجح فى التغلب على الزمالك فى المباراة النهائية ليحرز أول لقب له فى البطولة الإفريقية، ويمتلك صن داونز 7 بطولات دوري محلي.

المدير الفني:

بيتسو موسيماني الجنوب إفريقي هو المدير الفني الحالي للفريق، وقادهم العام الماضي للتويج بلقب البطولة لأول مرة فى تاريخ الفريق الجنوب إفريقي.

أبرز اللاعبين:

الحارس الأوغندي دينس أونيانجو، والذي حصل على لقب أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية الموسم الماضي، والجناح خاما بيليات الذي يعد أفضل لاعبي الفريق الجنوب إفريقي، بالإضافة إلى المهاجم الكولمبي جوانزلو كاسترو.

مشورا الفريق فى البطولة:

بداً حامل اللقب من دور الـ32، بمواجهة كامبالا سيتي الأوغندي، ونجح الفريق الجنوب إفريقي فى الفوز ذهابا بنتيجة 2-1 والتعادل فى العودة بنتيجة 1-1، ليصعد الفريق إلى دور المجموعات.

2- الترجي التونسي:

يدخل فريق الترجي التونسي بطولة دوري الأبطال الإفريقي وهو منافس دائم علي اللقب نظرًا لما يمتلكه النادي التونسي من مكانه كبيرة علي الساحة الإفريقية وتاريخ طويل من المشاركة بالبطولة والتتويج باللقب مرتين عام 1994 و2011.

المدير الفني:

تولي فوزي البنزرتي مهمة تدريب الفريق التونسي في أكثر من مناسبة، منذ عام 93 وأعوام 2003 و2007 و2009 و2011، وواجه البنزرتي رفقة الأندية التونسية، النادي الأهلي في أكثر من مناسبة مع الترجي ومع فريق النجم الساحلي.

أبرز اللاعبون:

يمتلك الترجي التونسي 3 لاعيبة أجانب محمد زعيبه مهاجم ليبي صاحب الـ28 ربيعا وفوسيني كوليبالي لاعب خط الوسط الإيفواري صاحب الـ27 عاما، كما يلعب برناردو بيلبوا اللاعب النيجيري في خط وسط الفريق التونسي ويبلغ من العمر 20 عاما فقط، ويوجد لاعب خط الوسط الفرنسي من أصل تونسي أنيس بدرواي، بالإضافة إلى صانع الألعاب المعروف فخر الدين بن يوسف، وهداف الفريق طه ياسين الخنيسي، وهو هداف الفريق بالدوري التونسي برصيد 11 هدف.

مشوار الفريق:

بدأ الترجي البطولة من دور الـ32 هذا الموسم بمواجهة أمام فريق حوريا الغيني الذي تغلب عليه في الذهاب بثلاثة اهداف مقابل هدف ليخسر في العودة بهدفين مقابل هدف ويواصل طريقه بمجموع الأهداف في المباراتين.

3- فيتا كلوب:

يعد فيتا كلوب أحد أعرق الاندية بالكونغو الديمقراطية، وسبق أن شارك فى 14 نسخة لدوري أبطال إفريقيا، ووج باللقب مرة واحدة فقط عام 1973، وحصل على المركز الثاني مرتين أعوام 1981 و2014.

المدير الفني للفريق:

الكونغولي فلورنت إيبينجي صاحب الـ 55 عاما، وسبق وأن قاد فريق شنجهاي شينهوا الصيني ومنتخب الكونغو الديمقراطية.

أبرز اللاعبون:

يضم فريق فيتا كلوب 3 لاعبيين دوليين في منتخب الكونغو الديمقراطية، هم جويسي لوماليسا وجوي لوساديسو وهيريي لوفامب، كما يضم الفريق 6 محترفين، 3 منهم دوليين وهم إيسوفو دايو لاعب بوركينا فاسو، ودادي بيوري لاعب رواندا، ويزيد أتوبا لاعب الكاميروني.

مشوار الفريق:

عاد الفريق للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب موسمين عن البطولة، بدأ الفريق مشواره في الدور الـ64 بالفوز خارج الديار على رويال ليوبار السوازيلاندي بهدف نظيف ثم الفوز في الكونغو بنتيجة 3-1، بينما في دور الـ32 واجه موانئ الجامبي وتعادل معه 1-1 في جامبيا وفاز عليه بثنائية نظيفة في الكونغو.

4- سان جورج:

النادي صاحب التاريخ الكبير فى إثيوبيا، وتوج بلقب الدوري الإثيوبي في 28 مناسبة وحقق 10 ألقاب في بطولة الكأس، وتعد هذة المرة الأولي التى يصعد فيها الفريق الإثيوبي إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

مدرب الفريق:

تولي البرزيلي نايدر دوس سانتوس تدريب الفريق فى عام 2014.

أبرز اللاعبين:

يع مهاجم الأهلي السابق صلاح الدين سعيدو، من أبرز لاعبي الفريق، وهو هداف الفريق على المستويين المحلي والإفريقي، أحرز في مشاركاته في الدوري 13 هدفا ويتصدر هدافي دوري أبطال إفريقيا برصيد 5 أهداف، بالإضافة إلى لوك رامكيل وتسفايا وأداني وأسيفا بيهالي وتيمان.

مشوار الفريق:

نجح سان جورج فى الفوز فى دور الـ64 من المسابقة على بطل سيشيل بخماسية نظيفة ذهابا وإيابًا، وحقق الفوز في الذهاب بثلاثية نظيفة وكرر الفوز في أثيوبيا بهدفين دون رد.

التقى فريق ليوبارد الكونغولي فى دوري الـ32 ، حيث نجح الفريق فى الفوز ذهابًا بهدف وفى العودة بهدفين، ليضمن الصعود إلى دور المجموعات.

المجموعة الرابعة

1- الأهلي المصري:

الأهلي صاحب التاريخ الكبير محليًا بتحقيق 38 بطولة دوري، وإفريقيا بتحقيق لقب بطولة دوري الأبطال فى 8 مناسبات أكثر من أى فريق آخر، ويقدم الفريق مستويات رائعة هذا الموسم، ويعد المرشح الأول للفوز بلقب البطولة.

المدير الفني:

حسام البدري الذي تولي تدريب الفريق مطلع الموسم الحالي خلفًا للهولندي مارتن يول، وقدم البدري مستويات رائعة هذا الموسم.

أبرز اللاعبون:

شريف إكرامي حارس مرمي الفريق يعد أحد أبرز أسباب تألق الفريق هذا الموسم، بالإضافة إلي لاعبي خط الدفاع أحمد حجازي وسعد سمير، وحسام عاشور لاعب خط الوسط، ويعد سليماني كوليبالي أبرز مهاجمي الفريق الأحمر حاليًا، بعدما تعاقد الأهلي معه فى يناير الماضي ونجح فى تسجيل 5 أهداف.

مشوار الفريق فى البطولة:

بدأ النادي الأحمر من دوري الـ32 للبطولة، ليلتقي مع بيدفيست ويست الجنوب إفريقي، ونجح فى التفوق عليه ذهابًا بنتيجة 1-0 والتعادل فى العودة بنتيجة 0-0 ليحسم بطاقة الصعود إلى دور المجموعات.

2- الوداد المغربي:

يعد فريق الوداد من الفرق الإفريقية والمغربية الكبرى، حيث يملك سجلا قويا من الإنجازات داخل المغرب وأيضا بالقارة الإفريقية، وهو ما يجعله المنافس الأقوى لأبناء قلعة الجزيرة في رحلة التأهل لدور الـ8.

الوداد أحد الفرق التي فازت ببطولات إفريقية من قبل، حيث توج الفريق المغربي ببطولة إفريقيا أبطال الدوري عام 1992 بالإضافة لفوزه ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية عام 2002.

مدرب الفريق:

بعد رحيل ديسابر المدير الفني للوداد تم التعاقد مع الحسين عموتة خلفا للفرنسي، وكان عموتة سبق له وأن فاز بالعديد من البطولات بعد عمله في العديد من الأندية سواء داخل أو خارج المغرب، ويتصدر الوداد جدول ترتيب الدوري المحلي هذا الموسم حتي الآن.

أبرز اللاعبون:

يمتلك الوداد المغربي 5 لاعبين أجانب في صفوف قائمته، حيث يمتلك الفريق المغربي في خط دفاعه مرتضى فال السنغالي الذي يتميز بطول قامته، ويمتلك ثنائي الهجوم فابريس أونداما الكونغولي ووليام دجيبور الليبيري الذي يحتل صدارة هدافين الدوري المغربي برصيد 16 هدفا.

كذلك يمتلك الوداد لاعب فرنسي مغربي هو جمال بن يدير الذي يلعب في وسط الميدان، بالإضافة للأجنبي الخامس النيجيري شيكاتارا الذي ارتبط اسمه بالانتقال لأحد الأندية المصرية بالعام الماضي.

3- القطن الكاميروني:

أحد أفضل الأندية الكاميرونية حيث نجح فى تحقيق 14 بطولة دوي محلي آخرها كان موسم 2015، بينما توج بـ6 ألقاب للكأس المحلي كان آخرها 2014، وكان أفضل إنجازاتة هو وصيف دوري أبطال إفريقيا عام 2008، وسبق ذلك حصولة على وصيف كأس الاتحاد الإفريقي عام 2003.

المدير الفني:

الفريق حاليا يقوده مدرب فرنسي وهو ليونيل سوكويا.

أبرز اللاعبون:

المدافع الإيفواري كومارا كاراموكو، ولاعب خط الوسط البوركيني وروماريك بيترويب، والمهاجم البينيني «تراوري» بالإضافة إلى النيجيري داودا كاميلو.

مشوار الفريق فى البطولة:

أما مشوار القطن في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم فبدأ بمواجهة لفريق «إطلع برة» السوداني بالدور التمهيدي، وفاز ذهابا 2-0 وإيابا 4-1 ليتأهل لمواجهة نايس سبورت من مدغشقر في دور الـ32 وفاز ذهابا 1-0 وفي العودة تعادل 1-1 ليتأهل لدور المجموعات.

4-زاناكو الزامبي:

أحد الفرق القوية فى زامبيا وتوج بلقب الدوري الزامبي 7 مرات، كان آخرها عام 2016، وشارك الفريق فى دوري أبطال إفريقيا 5 مرات من قبل وكانت أبرز نتائجه الوصول إلى دور الـ16 لبطولة عام 2016.

المدير الفني:

مومامبا نومبا هو مدرب زاناكو، والذي نجح كلاعب في المشاركة بنسختي كأس أمم إفريقيا 2000.

أبرز اللاعبون:

ثلاثة منهم يلعبون بخط الدفاع هم فاكسون كابومبو، زيو تمبو وجورج شيلوفيا، بالإضافة إلى ثنائي خط الوسط وهما إيزاك شانسا وتشارلز زولو.

مشوار الفريق:

في المشاركة السادسة للفريق بدوري أبطال إفريقيا تأهل من دور الـ64 على حساب فريق اي بي ار الرواندي، ليتعادل على أرضه سلبيا قبل أن يحرز هدف خارج أرضه ليتأهل لدور الـ32.

بدور الـ32 كان أمامه مواجهة صعبة أمام يانج أفريكانز، وتمكن من التعادل على أرضه سلبيا أيضا ليتعادل خارج أرضه بهدف لكل فريق وبالتالي يتأهل بفضل هدفه خارج الأرض.