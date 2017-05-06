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«إشاعات يروج لها المغرضين».. وزير الأوقاف يتحدث عن صراعه مع الأزهر

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«إشاعات يروج لها المغرضين».. وزير الأوقاف يتحدث عن صراعه مع الأزهر «إشاعات يروج لها المغرضين».. وزير الأوقاف يتحدث عن صراعه مع الأزهر

التحرير

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نفى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وجود صراع بين مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف، مؤكدًا أنها مجرد «إشاعات يروج لها بعض المغرضين والمحرضين».

وقال جمعة، خلال لقائه مع الإعلامية رشا نبيل، في برنامج «كلام تاني»، المذاع على قناة «دريم»، أن شيخ الأزهر هو رأس المؤسسة الدينية في ، وأنه يتعامل معه كوالد كريم وأستاذ له وصاحب فضل عليه.

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واستطرد وزير الأوقاف: «منْ يصارع منْ؟! فضيلة الإمام قامة وقيمة، والدستور منحه حق الدفاع عن الدعوة، ونرفض المزايدة على فضيلة الإمام أو نجر إلى حروب كلامية، فقد تعلمنا بأن نركز في عملنا دون الالتفات إلى المعارك الكلامية، وشيخ الأزهر يترفع عن الدخول في مثل هذه المعارك».

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التحرير

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