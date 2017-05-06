سعر الذهب اليوم السبت 6 مايو 2017 في مصر

ذلك نظراً لتغيرات سعر الذهب يومياً ما بين الإرتفاع والهبوط بشكل واضح وبأرقام ملحوظة، لذلك سنقدم لحضراتكم جداول محدثه لحظياً تعرض، سعر الذهب اليوم، محدثة أول بأول، “سعر الذهب” بالجنية ، سعر الذهب اليوم بالدولار، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا ملحوظا في البورصات العالمية، مما أثر بدوره على أسعار المعدن الأصفر داخل جمهورية مصر العربية، ولهذا فقد أعددنا بيان مفصل بأسعار جرام الذهب في مصر والبورصات العالمية، لجميع العيارات سواء عيار 24 أو عيار 21 وعيار 18 الأكثر تداولا في السوق المصري، أو العيارات الأقل تداولا في جمهورية مصر العربية مثل: جرام الذهب عيار 14، وعيار 12 واخيرا جرام الذهب عيار 9، كما نقدم لكم في هذا التقرير، سعر الجنيه الذهب، والسعر الذي سجلته أوقية الذهب سواء في البورصات العالمية أو في البورصة المصرية وفي محلات الصاغة، خلال تعاملات اليوم.

السعر العالمي : 1,228.20 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 704 إلى 706 عيار 22 645 إلى 647 عيار 21 616 إلى 618 عيار 18 528 إلى 530 عيار 14 411 إلى 412 عيار 12 352 إلى 353 الاونصة 21,894 إلى 21,965 الجنيه الذهب 4,928 إلى 4,944 الكيلو 704,000 إلى 706,286

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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