4 رسائل لاذعة.. الدسوقي رشدي لـ«عبد العال»: «البرلمان مش مدرسة»

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انتقد الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، لدعوته المواطنين إلى اللجوء لمُقاطعة منتجات وسلع التجار الذين يمارسون الجشع، حتى تنخفض الأسعار.

وقال رشدي، خلال فقرة «خمسة فوق وخمسة تحت»، في برنامج «آخر النهار»، المذاع على قناة «النهار»، إنه من الضروري أن يستخدم الوزير القوانين كافة التي تُحد من الجشع والاستغلال قبل مطالبة المواطنين بذلك الأمر.

واعتبر مقدم البرنامج، القائمين على صفحة «شاومينج» التي تُسرب الامتحانات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بأنهم أقوى من مؤسسات الدولة، وذلك بسبب استمرارهم في التسريب، رغم تصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم بأنه وضع آليات لمنع تسريب الامتحانات.

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ومن ناحية آخرى، وصف رشدي، أداء الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في التعامل مع غياب وحضور النواب للجلسات بالطريقة التي لا تليق بالبرلمان المصري، قائلًا: «دي مش مدرسة»، موضحًا أن ذلك الأمر يحتاج إلى حسم وحزم في التعامل معهم.

وانتقد المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب، بسبب هجومه على الفنان عمرو سعد، وأنه ليس مُدركًا بالشئون السياسية، قائلًا: «أنت ليس وصيًا على الناس ومن حق الجميع التعبير عن رأيه وفقًا للديمقراطية التي تُنادي بها».