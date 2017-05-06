الزمالك: مجموعتنا في البطولة العربية «صعبة».. ويجب الحذر من المفاجآت

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال خالد جلال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مجموعة الفريق في دوري أبطال العرب ليست سهلة، مشيرا إلى أن فريق النصر السعودي له تاريخ كبير ويقدم عروض كبيرة.

وأضاف جلال، فى تصريح لموقع النادى، إن فريق الفتح الرباطي المغربي رغم التراجع هذا العام لكنه لازال من فرق شمال إفريقيا القادرة علي التألق والمنافسة أما العهد اللبناني أقل فرق المجموعة لكن لابد من الحذر من المفاجآت فى عالم كرة القدم.

شاهد أيضا

وأوضح مدير الكرة، أن هدف الجهاز الفنى لفريق كرة القدم فى الوقت الحالى هو بطولة دوري أبطال إفريقيا والتقدم فى الدوري، مؤكدا أن توقيت البطولة العربية يمنح الوقت للاستعداد لاسعاد الجماهير.