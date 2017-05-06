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وفاة رئيس موريتانيا السابق ولد محمد فال

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وفاة رئيس موريتانيا السابق ولد محمد فال وفاة رئيس موريتانيا السابق ولد محمد فال

مصراوي Masrawy

رئيس موريتانيا السابق ولد محمد فال

(بي بي سي):

توفي الرئيس الموريتاني السابق إعلي ولد محمد فال عن 64 عاما إثر إصابته بأزمة قلبية - حسبما أعلنت عائلته ووكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

وأعلنت رئاسة الجمهورية -في بيان لها- حدادا وطنيا في البلاد لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الجمعة عقب وفاة ولد محمد فال.

وتولى ولد محمد فال، رئاسة البلاد عام 2005، عقب انقلاب ضد الرئيس معاوية ولد الطائع (1992- 2005) قاده رفقة مجموعة من الضباط عندما كان مديرا للأمن.

وحكم ولد محمد فال البلاد في مرحلة انتقالية لم تتعد العامين وكان أول رئيس موريتاني يسلم السلطة طوعا لرئيس منتخب هو سيدي ولد شيخ عبد الله.

وكان ولد محمد فال من أبرز المنتقدين للرئيس الحالي الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي أطاح بالرئيس ولد شيخ عبد الله في انقلاب عسكري عام 2008.

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