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الإدراة المحلية بالبرلمان عن «مؤتمر صباحي»: الدولة ليست «قمعية»

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الإدراة المحلية بالبرلمان عن «مؤتمر صباحي»: الدولة ليست «قمعية» الإدراة المحلية بالبرلمان عن «مؤتمر صباحي»: الدولة ليست «قمعية»

التحرير

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قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المدنية بمجلس النواب، إن الدولة تقوم بتوفير الخدمات للمواطنين كافة، وتعمل جاهدة من أجل راحة المواطن عن طريق تنظيم القوانين.

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد»، المذاع علي فضائية «العاصمة»، أن الدولة ليست قمعية كما يتحدث البعض، موضحًا: «لو كانت كذلك كانت الدولة منعت المؤتمر» -في إشارة إلى مؤتمر اندماج حزب الكرامة مع التيار الشعبي-.

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واستطرد: «الدولة ليست ديكتاتورية بدليل أن الإعلام يتحدث بكل حرية عبر الفضائيات، ومقالات الرأي لا تمنع في الصحف»

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التحرير

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