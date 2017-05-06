وزير الأوقاف يكشف «كيف تستقطب الجماعات الإرهابية الشباب المتفوق؟»

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قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن الجماعات الإرهابية التي وصفها بالضالة كان لديها خطة ممنهجة لاستقطاب الشباب المتفوق وضمهم إليها من خلال الاهتمام بهم من مراحل عمرية متقدمة، من خلال تنظيم المسابقات ومنحهم جوائز مالية وعينية.

وأضاف جمعة، خلال لقائه مع الإعلامية رشا نبيل، في برنامج «كلام تاني»، المذاع على قناة «دريم»، أن الوزارة تعمل على تجفيف هذه المنابع، ومواجهة هذا الجماعات لحماية شبابنا منها من خلال عدد من الإجراءات، مؤكدًا أن 60% من حاملي الدعوة الإسلامية أصبحوا الآن من الشباب وبدأنا ندفع بهم إلى وسائل الإعلامي لمخاطبة من هم في سنهم، وتدريبهم على القيادة والإدارة.