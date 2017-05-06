الوحش: التسعيرة الجبرية «حق دستوري».. ووزير التموين «فشل» في حكومة مبارك

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قال نبيه الوحش، المحامي بمحكمة النقض، إن تطبيق القانون هو الحل الأمثل لمكافحة ومواجهة زيادة الأسعار في مصر، مطالبًا بتفعيل قانون منع الاحتكار لخلق توازن في الأسعار داخل الأسواق.

وأوضح الوحش، خلال حواره مع برنامج «خط أحمر» المذاع على قناة «العاصمة»، أن تطبيق التسعيرة الجبرية سيضمن للمواطن شراء احتياجاته دون فصال، بشرط أن تضع أجهزة الدولة المعنية ضوابط حماية للمستهلك، وتضمن توفير السلع حتى لا تظهر سوق سوداء، مؤكدًا أن التسعيرة الجبرية حق شعبي ودستوري.

وهاجم المحامي، مؤسسات الدولة، بقوله: «كل المؤسسات داخل الدولة تخالف الدستور وعلى رأسها مجلس النواب».

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ودعا الوحش، إلى إقالة وزير التموين علي مصليحي، مشيرا إلى إنه فشل في في إحدى حكومات الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأقيل حينها من منصبه كوزيرًا للتموين.

ويرى أن حديث البعض عن التنمية عبارة عن «وهم»، موضحًا أن المستثمر يأتي إلى مصر لينهب ويغادر دون عقاب؛ بسبب القوانين المتضارية التي تمنح المستثمرين حصانة، مستطردًا: «مصر لن تنهض دون الاهتمام بالفقراء والغلابة.. لو في فكر كانت مصر تقدمت»، مشيرًا إلى رأسه: «دول (المسئولين) عندهم صرف صحي».