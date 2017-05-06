الدسوقي رشدي: مرتضى منصور «غاوي مشاكل».. ونظرة البدري «غرور»

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انتقد الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، النائب البرلماني مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب تصريحاته عن منع دخول مراسلي البرامج الرياضية ملعب «بتروسبورت»، لتغطية مباراة الزمالك والإسماعيلي التي عُقدت يوم الأربعاء الماضي، موضحًا أنه «غاويًا للمشاكل ومُحبًا للظهور باستمرار»، مُشبهًا إياه بـ«المعلم حنفي» في فيلم «ابن حميدو» الذي يقول: «خلاص هتنزل المرة دي».

وأضاف رشدي، خلال فقرة «خمسة فوق وخمسة تحت» في برنامج «آخر النهار» الذي يُبث عبر فضائية «النهار»، أن المراسلين كانوا على يقين بأنه لم يلتزم بتصريحاته، ويستطيعون دخول النادي لتغطية المباراة، وهو ما حدث بالفعل، لذلك كان لمنصور نصيبًا أن يكون ضمن «خمسة تحت»، لافتًا إلى نظرة الكابتن حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، لمحمود عاشور، حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، قائلًا: «نظرة غير مقبولة من مدرب مسئول عن تدريب فريق كبير»، واصفًا ذلك بالتعالي والغرور.