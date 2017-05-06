أخبار عاجلة

ما حكم الشرع في زوج يخاصم زوجته بالشهور ويتكبر عليها؟ -
محاضرة فنيه قبل مران الأهلي.. وحجازي وعاشور يشاركان -
الأمن يرفض حضور روابط المشجعين في مباريات الأهلي والزمالك -
فيديو| داعية إسلامي: القرآن علاج لمريض السرطان -
«الإسكان»: 72% من أهالي مثلث ماسبيرو اختاروا التعويض المادي -
ليستر سيتي يفوز على واتفورد بثلاثية في «البريمير ليج» -
المحمدي يشارك في سقوط هال سيتي أمام سندرلاند بـ«البريمير ليج» -
البايرن يُرسل دارمشتات للدرجة الثانية -
التعادل الإيجابي يحسم مباراتي «بيرنلي وبروميتش» و«بورنموث أمام ستوك» -
دورتموند يضرب هوفنهايم بثنائية في «البوندسليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الدسوقي رشدي: مرتضى منصور «غاوي مشاكل».. ونظرة البدري «غرور»

Google+ Print
الدسوقي رشدي: مرتضى منصور «غاوي مشاكل».. ونظرة البدري «غرور» الدسوقي رشدي: مرتضى منصور «غاوي مشاكل».. ونظرة البدري «غرور»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

 انتقد الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، النائب البرلماني ، رئيس مجلس إدارة نادي ، بسبب تصريحاته عن منع دخول مراسلي البرامج الرياضية ملعب «بتروسبورت»، لتغطية مباراة الزمالك والإسماعيلي التي عُقدت يوم الأربعاء الماضي، موضحًا أنه «غاويًا للمشاكل ومُحبًا للظهور باستمرار»، مُشبهًا إياه بـ«المعلم حنفي» في فيلم «ابن حميدو» الذي يقول: «خلاص هتنزل المرة دي». 

وأضاف رشدي، خلال فقرة «خمسة فوق وخمسة تحت» في برنامج «آخر النهار» الذي يُبث عبر فضائية «النهار»، أن المراسلين كانوا على يقين بأنه لم يلتزم بتصريحاته، ويستطيعون دخول النادي لتغطية المباراة، وهو ما حدث بالفعل، لذلك كان لمنصور نصيبًا أن يكون ضمن «خمسة تحت»، لافتًا إلى نظرة الكابتن حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، لمحمود عاشور، حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، قائلًا: «نظرة غير مقبولة من مدرب مسئول عن تدريب فريق كبير»، واصفًا ذلك بالتعالي والغرور.

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الأمن يرفض حضور روابط المشجعين في مباريات الأهلي والزمالك

الأمن يرفض حضور روابط المشجعين في مباريات الأهلي والزمالك

كابس يونايتد يُخطر الزمالك بموعد وصوله للقاهرة

كابس يونايتد يُخطر الزمالك بموعد وصوله للقاهرة

مصدر باتحاد الكرة: كهربا لن يشارك مع الزمالك في البطولة العربية

مصدر باتحاد الكرة: كهربا لن يشارك مع الزمالك في البطولة العربية

فرمان برتغالي.. باسم مرسي خارج قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون

فرمان برتغالي.. باسم مرسي خارج قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون